Goal.com
Live

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Falko Blöding

Wie Manchester City indirekt PSG beim möglichen Transfer von Barcelonas Ferran Torres hilft

La Liga
Transfers
FC Barcelona
Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1
Manchester City
Premier League
F. Torres

PSG sitzt in den Verhandlungen mit Barca wegen Ferran Torres am längeren Hebel. Dabei spielt auch ManCity indirekt eine Rolle.

Der spanische Nationalspieler Ferran Torres vom FC Barcelona soll sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Paris Saint-Germain wegen eines Transfers zur kommenden Saison befinden.

  • Das Bemühen um eine Verpflichtung des Angreifers könnte PSG durch eine Vertragsklausel erleichtert werden.

    Zum Hintergrund: Torres' Vertrag beim spanischen Meister läuft im Sommer 2027 aus. Da sich beide Parteien bislang nicht auf eine Verlängerung verständigt haben, wäre die laufenden Transferperiode die letzte Chance, für den 26-Jährigen noch eine hohe Ablöse herauszuschlagen. PSG befindet sich also in einer guten Verhandlungsposition.

    Dass dies so ist, hat laut The Athletic auch maßgeblich mit den Umständen von Torres' Wechsel zu Barca im Januar 2022 zu tun. Damals kam er für 55 Millionen Euro Sockelablöse plus zehn Millionen Euro Boni von Manchester City. Die Skyblues sollen sich damals zusätzlich folgende Klausel gesichert haben: Verlängert Torres seinen Vertrag in Barcelona, fließen weitere acht Millionen Euro nach Manchester.

    Eine stattliche Summe, zu der dann noch Torres' neues Gehalt und ein möglicher Unterschriftsbonus käme. Für die klammen Katalanen gilt es dies also durchaus zu berücksichtigen.

    • Werbung
  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Ferran Torres könnte bei PSG Goncalo Ramos ersetzen

    Nachdem die Gerüchte um Torres und PSG am Wochenende so richtig Fahrt aufgenommen hatten, trat Barca-Präsident Joan Laporta (64) am Rande der Weltmeisterschaft in Dallas leicht auf die Bremse, wenngleich er Torres nicht als unverkäuflich bezeichnete und einen Wechsel auch nicht ausschloss: "Ich habe da etwas mitbekommen, aber wir haben keine konkreten Hinweise darauf - er ist unser Spieler."

    Dabei braucht es nicht viel Phantasie, um Torres als Verkaufskandidaten zu sehen: Zwar ist Robert Lewandowski weg, mit Julian Alvarez (26) von Atletico Madrid soll aber ein neuer Topstar für das Sturmzentrum kommen. Und die Konkurrenz auf den offensiven Außenbahnen, Torres' Nebenpositionen, ist durch den 80-Millionen-Euro-Transfer des englischen Nationalspielers Anthony Gordon (25, Newcastle United) sowie die unmittelbar bevorstehende Verpflichtung von BVB-Angreifer Karim Adeyemi (24) nochmal größer geworden.

    PSG ist derweil auf der Suche nach einem Ersatz für Goncalo Ramos (25). Der Portugiese wechselte vor wenigen Tagen für mehr als 70 Millionen Euro Ablöse zur AC Mailand und füllte damit die Transferkasse von Präsident Nasser Al-Khelaifi (52) und dem sportlichen Berater Luis Campos (61).

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ferran Torres steht mit Spanien im WM-Halbfinale

    Torres pendelte bei den Blaugrana in der vergangenen Saison unter Cheftrainer Hansi Flick (61) zwischen Stammformation und Ersatzbank. Er absolvierte 49 Pflichtspiele, davon allerdings nur sieben über die volle Distanz. Ihm gelangen 21 Tore und drei Assists.

    Aktuell weilt der Europameister von 2024 mit Spaniens Nationalelf bei der WM. Am Dienstagabend bestreitet die Furia roja ihr Halbfinale gegen Frankreich. Im bisherigen Turnierverlauf kam Torres in allen sechs Partien zum Einsatz und lieferte die Vorlage zum späten Siegtreffer Mikel Merinos im Achtelfinale gegen Portugal.

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen

  • Die Rekordtransfers von PSG

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    NeymarAngriffFC Barcelona2017222
    Kylian MbappeAngriffAS Monaco2018180 Millionen Euro
    Randal Kolo MuaniAngriffEintracht Frankfurt202395 Millionen Euro
    Khvicha KvaratskheliaAngriffSSC Neapel202570 Millionen Euro
    Achraf HakimiAbwehrInter Mailand202168 Millionen Euro
    Joao NevesMittelfeldBenfica202465,92 Millionen Euro
    Goncalo RamosAngriffBenfica202365 Millionen Euro
    Edinson CavaniAngriffSSC Neapel201364,5 Millionen Euro
    Angel Di MariaAngriffManchester United201563 Millionen Euro
    Ilya ZabarnyiAbwehrAFC Bournemouth202563 Millionen Euro