Der spanische Nationalspieler Ferran Torres vom FC Barcelona soll sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Paris Saint-Germain wegen eines Transfers zur kommenden Saison befinden.
Wie Manchester City indirekt PSG beim möglichen Transfer von Barcelonas Ferran Torres hilft
Das Bemühen um eine Verpflichtung des Angreifers könnte PSG durch eine Vertragsklausel erleichtert werden.
Zum Hintergrund: Torres' Vertrag beim spanischen Meister läuft im Sommer 2027 aus. Da sich beide Parteien bislang nicht auf eine Verlängerung verständigt haben, wäre die laufenden Transferperiode die letzte Chance, für den 26-Jährigen noch eine hohe Ablöse herauszuschlagen. PSG befindet sich also in einer guten Verhandlungsposition.
Dass dies so ist, hat laut The Athletic auch maßgeblich mit den Umständen von Torres' Wechsel zu Barca im Januar 2022 zu tun. Damals kam er für 55 Millionen Euro Sockelablöse plus zehn Millionen Euro Boni von Manchester City. Die Skyblues sollen sich damals zusätzlich folgende Klausel gesichert haben: Verlängert Torres seinen Vertrag in Barcelona, fließen weitere acht Millionen Euro nach Manchester.
Eine stattliche Summe, zu der dann noch Torres' neues Gehalt und ein möglicher Unterschriftsbonus käme. Für die klammen Katalanen gilt es dies also durchaus zu berücksichtigen.
- Getty Images Sport
Ferran Torres könnte bei PSG Goncalo Ramos ersetzen
Nachdem die Gerüchte um Torres und PSG am Wochenende so richtig Fahrt aufgenommen hatten, trat Barca-Präsident Joan Laporta (64) am Rande der Weltmeisterschaft in Dallas leicht auf die Bremse, wenngleich er Torres nicht als unverkäuflich bezeichnete und einen Wechsel auch nicht ausschloss: "Ich habe da etwas mitbekommen, aber wir haben keine konkreten Hinweise darauf - er ist unser Spieler."
Dabei braucht es nicht viel Phantasie, um Torres als Verkaufskandidaten zu sehen: Zwar ist Robert Lewandowski weg, mit Julian Alvarez (26) von Atletico Madrid soll aber ein neuer Topstar für das Sturmzentrum kommen. Und die Konkurrenz auf den offensiven Außenbahnen, Torres' Nebenpositionen, ist durch den 80-Millionen-Euro-Transfer des englischen Nationalspielers Anthony Gordon (25, Newcastle United) sowie die unmittelbar bevorstehende Verpflichtung von BVB-Angreifer Karim Adeyemi (24) nochmal größer geworden.
PSG ist derweil auf der Suche nach einem Ersatz für Goncalo Ramos (25). Der Portugiese wechselte vor wenigen Tagen für mehr als 70 Millionen Euro Ablöse zur AC Mailand und füllte damit die Transferkasse von Präsident Nasser Al-Khelaifi (52) und dem sportlichen Berater Luis Campos (61).
- Getty Images Sport
Ferran Torres steht mit Spanien im WM-Halbfinale
Torres pendelte bei den Blaugrana in der vergangenen Saison unter Cheftrainer Hansi Flick (61) zwischen Stammformation und Ersatzbank. Er absolvierte 49 Pflichtspiele, davon allerdings nur sieben über die volle Distanz. Ihm gelangen 21 Tore und drei Assists.
Aktuell weilt der Europameister von 2024 mit Spaniens Nationalelf bei der WM. Am Dienstagabend bestreitet die Furia roja ihr Halbfinale gegen Frankreich. Im bisherigen Turnierverlauf kam Torres in allen sechs Partien zum Einsatz und lieferte die Vorlage zum späten Siegtreffer Mikel Merinos im Achtelfinale gegen Portugal.
Die Rekordtransfers von PSG
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Neymar Angriff FC Barcelona 2017 222 Kylian Mbappe Angriff AS Monaco 2018 180 Millionen Euro Randal Kolo Muani Angriff Eintracht Frankfurt 2023 95 Millionen Euro Khvicha Kvaratskhelia Angriff SSC Neapel 2025 70 Millionen Euro Achraf Hakimi Abwehr Inter Mailand 2021 68 Millionen Euro Joao Neves Mittelfeld Benfica 2024 65,92 Millionen Euro Goncalo Ramos Angriff Benfica 2023 65 Millionen Euro Edinson Cavani Angriff SSC Neapel 2013 64,5 Millionen Euro Angel Di Maria Angriff Manchester United 2015 63 Millionen Euro Ilya Zabarnyi Abwehr AFC Bournemouth 2025 63 Millionen Euro
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen