Wie Manchester City indirekt PSG beim möglichen Transfer von Barcelonas Ferran Torres hilft

Das Bemühen um eine Verpflichtung des Angreifers könnte PSG durch eine Vertragsklausel erleichtert werden.

Zum Hintergrund: Torres' Vertrag beim spanischen Meister läuft im Sommer 2027 aus. Da sich beide Parteien bislang nicht auf eine Verlängerung verständigt haben, wäre die laufenden Transferperiode die letzte Chance, für den 26-Jährigen noch eine hohe Ablöse herauszuschlagen. PSG befindet sich also in einer guten Verhandlungsposition.

Dass dies so ist, hat laut The Athletic auch maßgeblich mit den Umständen von Torres' Wechsel zu Barca im Januar 2022 zu tun. Damals kam er für 55 Millionen Euro Sockelablöse plus zehn Millionen Euro Boni von Manchester City. Die Skyblues sollen sich damals zusätzlich folgende Klausel gesichert haben: Verlängert Torres seinen Vertrag in Barcelona, fließen weitere acht Millionen Euro nach Manchester.

Eine stattliche Summe, zu der dann noch Torres' neues Gehalt und ein möglicher Unterschriftsbonus käme. Für die klammen Katalanen gilt es dies also durchaus zu berücksichtigen.