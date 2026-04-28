Wichtige Fürsprecherin: BVB hat im Werben um einen Bundesligastar offenbar einen Vorteil

Solch einen Betrag kann der BVB in keinem Fall stemmen, realistischer wäre ein Angebot über rund 25 Millionen Euro. Während die Kölner dem Bericht zufolge immer noch auf einen großen Zahltag hoffen, hätten die Eltern El Malas, die inzwischen auch Berater-Funktionen übernehmen, die sportliche Entwicklung ihres Sohnes im Blick - und favorisierten daher einen Wechsel innerhalb der Bundesliga. Mutter Sabrina habe sich bereits für einen Transfer zum BVB stark gemacht.

"Zoff scheint programmiert", fasst das Blatt die unterschiedlichen Interessenlagen zusammen. Neben den Dortmundern sollen aus der Bundesliga auch der FC Bayern, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und RB Leipzig hinter El Mala her sein.