Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Serbien heute im Live Stream und live im TV?

Die spanische Nationalmannschaft begrüßt Serbien am heutigen Freitag (27. März) im Estadio de la Cerámica von Villareal. Das Freundschaftsspiel soll um 21 Uhr angepfiffen werden.
Wer Spanien vs. Serbien überträgt, verrät Euch GOAL.
Die spanische Nationalmannschaft begrüßt Serbien am heutigen Freitag (27. März) im Estadio de la Cerámica von Villareal. Das Freundschaftsspiel soll um 21 Uhr angepfiffen werden.
Wer Spanien vs. Serbien überträgt, verrät Euch GOAL.
Spanien vs. Serbien wird heute live und exklusiv von DAZN übertragen - allerdings wird die Partie nicht im TV laufen. Weder DAZN 1 noch DAZN 2 haben sie im Programm.
Stattdessen bietet der Streaminganbieter das Duell ausschließlich im kostenpflichtigen Livestream an. Uli Hebel ist als Kommentator im Einsatz.
|Wettbewerb
|Spanien
|Unentschieden
|Serbien
|Tore
|Spiele
|Gesamtbilanz
|Gesamt
|11
|8
|5
|29:19
|24
|Nach Wettbewerben
|WM-Qualifikation (Europa)
|4
|4
|1
|9:5
|9
|Freundschaftsspiele
|3
|1
|2
|7:5
|6
|WM
|1
|0
|1
|3:3
|2
|WM-Qualifikation
|0
|2
|0
|1:1
|2
|EM-Qualifikation
|1
|0
|1
|2:2
|2
|Nations League
|1
|1
|0
|3:0
|2
|EM
|1
|0
|0
|4:3
|1