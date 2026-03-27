Janek Subke

Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Serbien heute im Live Stream und live im TV?

Für ein Testspiel empfängt Spanien heute Serbien. Wie Ihr die Partie im Livestream und live im TV verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.

Die spanische Nationalmannschaft begrüßt Serbien am heutigen Freitag (27. März) im Estadio de la Cerámica von Villareal. Das Freundschaftsspiel soll um 21 Uhr angepfiffen werden.

    Spanien vs. Serbien wird heute live und exklusiv von DAZN übertragen - allerdings wird die Partie nicht im TV laufen. Weder DAZN 1 noch DAZN 2 haben sie im Programm.

    Stattdessen bietet der Streaminganbieter das Duell ausschließlich im kostenpflichtigen Livestream an. Uli Hebel ist als Kommentator im Einsatz.

    Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Serbien heute im Live Stream und live im TV? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: Spanien vs. Serbien
    • Wettbewerb: Freundschaftsspiel
    • Datum: 27. März 2026
    • Uhrzeit: 21 Uhr
    • Ort: Estadio de la Cerámica (Villareal, Spanien)
    • Livestream: DAZN

  • Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Serbien heute im Live Stream und live im TV? - Historische Bilanz der beiden Teams

    WettbewerbSpanienUnentschiedenSerbienToreSpiele
    Gesamtbilanz
    Gesamt118529:1924
    Nach Wettbewerben
    WM-Qualifikation (Europa)4419:59
    Freundschaftsspiele3127:56
    WM1013:32
    WM-Qualifikation0201:12
    EM-Qualifikation1012:22
    Nations League1103:02
    EM1004:31
