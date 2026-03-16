Premier-League-Legende Roy Keane hat Englands Meister FC Liverpool nach dem enttäuschenden Remis gegen Tottenham Hotspur am Sonntagabend (1:1) mit scharfen Worten kritisiert. Der Ire vermutet, dass bei den Reds angesichts von mehr als 20 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal mehrere Dinge im Argen liegen.
"Welch ein Absturz": Premier-League-Legende zerlegt den FC Liverpool
In seiner Funktion als Experte bei Sky Sports motzte der langjährige Kapitän von Liverpools Erzrivale Manchester United: "Wenn ich bedenke, dass sie in der vergangenen Saison den Titel gewonnen haben, muss ich mich wiederholen: Sie sind ein schlechter Meister. Sie liegen jetzt 21 Punkte hinter Arsenal – welch ein Absturz ist das! Das ist dermaßen schlecht."
Im Duell mit den Spurs sah Liverpool nach einem sehenswerten Freistoßtor Dominik Szoboszlais lange Zeit wie der Sieger aus, kassierte aber dann in der Schlussphase durch Richarlison noch den Ausgleich. Ein schwerer Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an der Champions League gegen einen Kontrahenten, der zuletzt schwer gestrauchelt war und seit Wochen ohne Sieg ist.
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Szoboszlai: "Können wir von Glück reden, wenn wir in der Conference League spielen"
Anschließend kritisierte auch Szoboszlai seine Mannschaft und mahnte: "Wir müssen aufwachen. Wenn wir so weitermachen, können wir von Glück reden, wenn wir in der Conference League spielen." Er fühle sich "leer", so der ungarische Nationalspieler: "Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich weiß wirklich nicht, warum. Schon wieder in der Schlussminute, ich weiß nicht, zum wievielten Mal."
Die Reds gewannen nur eines ihrer jüngsten vier Pflichtspiele. Von den vergangenen sechs Ligaspielen wurden nur drei gewonnen (zwei Niederlagen). Im Moment belegt Liverpool den fünften Platz und hat acht Partien vor dem Saisonende zwei Zähler Rückstand auf den Tabellenvierten Aston Villa.
Keane glaubt an tiefergehende Probleme beim FC Liverpool
Angesichts dieser Lage ortet Keane tiefergehende Defizite im Kader von Cheftrainer Arne Slot: "Ich glaube, da gibt es Probleme im Hintergrund, größere Probleme. Ich bin nicht sicher, dass alle an einem Strang ziehen. Für mich wirkt es nicht so, als stimme die Chemie zwischen den Spielern."
Ähnlich wie sein ehemaliger United-Kamerad Paul Scholes vor einigen Wochen sieht Keane den Ursprung für die aktuelle Misere im Umgang mit dem früh gewonnenen Meistertitel in der vergangenen Spielzeit: "Ich habe Liverpool schon letztes Jahr kritisiert. Ich finde, sie haben zu viel gefeiert. Vier, fünf, sechs Wochen vor dem Saisonende haben sie Party gemacht."
Der 54-Jährige verdeutlichte: "Das ist der Liverpool Football Club! Wird von dir dort nicht erwartet, dass du Meisterschaften gewinnst? Also wenn du es schaffst, genieße den Moment. Aber lass es uns nächstes Jahr bestätigen."
Die Reds, bei denen Florian Wirtz in der 64. Minute ausgewechselt wurde, kassierten gegen Tottenham bereits zum achten Mal einen Gegentreffer in der Liga in der 90. Minute oder später - so viele wie nie zuvor. Jedes dieser Tore kostete Punkte, fünfmal gab es so eine Pleite.
Zum Vergleich: Nur drei Partien wurden auf diese Weise noch gewonnen - zwei davon in den ersten vier Begegnungen der Saison. 15 Gegentreffer ab der 75. Minute bedeuten Ligarekord. Teammanager Arne Slot sprach von "riesiger Frustration", wollte aber kein Muster erkennen.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton