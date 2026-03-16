"Welch ein Absturz": Premier-League-Legende zerlegt den FC Liverpool

Angesichts dieser Lage ortet Keane tiefergehende Defizite im Kader von Cheftrainer Arne Slot: "Ich glaube, da gibt es Probleme im Hintergrund, größere Probleme. Ich bin nicht sicher, dass alle an einem Strang ziehen. Für mich wirkt es nicht so, als stimme die Chemie zwischen den Spielern."

Ähnlich wie sein ehemaliger United-Kamerad Paul Scholes vor einigen Wochen sieht Keane den Ursprung für die aktuelle Misere im Umgang mit dem früh gewonnenen Meistertitel in der vergangenen Spielzeit: "Ich habe Liverpool schon letztes Jahr kritisiert. Ich finde, sie haben zu viel gefeiert. Vier, fünf, sechs Wochen vor dem Saisonende haben sie Party gemacht."

Der 54-Jährige verdeutlichte: "Das ist der Liverpool Football Club! Wird von dir dort nicht erwartet, dass du Meisterschaften gewinnst? Also wenn du es schaffst, genieße den Moment. Aber lass es uns nächstes Jahr bestätigen."

Die Reds, bei denen Florian Wirtz in der 64. Minute ausgewechselt wurde, kassierten gegen Tottenham bereits zum achten Mal einen Gegentreffer in der Liga in der 90. Minute oder später - so viele wie nie zuvor. Jedes dieser Tore kostete Punkte, fünfmal gab es so eine Pleite.

Zum Vergleich: Nur drei Partien wurden auf diese Weise noch gewonnen - zwei davon in den ersten vier Begegnungen der Saison. 15 Gegentreffer ab der 75. Minute bedeuten Ligarekord. Teammanager Arne Slot sprach von "riesiger Frustration", wollte aber kein Muster erkennen.