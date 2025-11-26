"Ich finde das niveaulos": Eine Aktion aus der Vorsaison fliegt Liverpools Trainer Arne Slot jetzt um die Ohren

Damals war die Mannschaft um Superstar Mo Salah, die bereits als Meister der Premier League feststand, im Anschluss an ein Remis gegen den FC Arsenal (2:2) auf die spanische Party-Insel geflogen. Ein Umstand, der Scholes auch Monate später noch sauer aufstößt. "Erinnert ihr euch, als sie die Liga gewonnen hatten?", fragte der 51-Jährige: "Die schlechte Form fing an, als sie nach Ibiza geflogen sind."

"Arne Slot hat als DJ aufgelegt - DJ in Ibiza. Für mich ist so etwas vor dem Saisonende respektlos. Ich finde das niveaulos", schimpfte der Engländer, der damit in die selbe Kerbe schlug wie sein früherer United-Teamkollege Roy Keane. Keane hatte damals "irritiert" auf den Ibiza-Trip reagiert und in Frage gestellt, ob die Reds die verbliebenen Saisonspiele noch ernst nehmen würden.