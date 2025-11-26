Arne SlotGetty Images
"Ich finde das niveaulos": Eine Aktion aus der Vorsaison fliegt Liverpools Trainer Arne Slot jetzt um die Ohren

Der FC Liverpool schlittert immer tiefer in die Krise. Paul Scholes sieht den Ursprung der sportlichen Probleme in der vergangenen Saison und kritisiert Trainer Arne Slot scharf.

Manchester-United-Legende Paul Scholes hat in seinem Podcast The Good, The Bad and The Football angesichts der Krise des FC Liverpool massive Kritik an Trainer Arne Slot geäußert.

Die Misere der Reds habe aus seiner Sicht bereits in der vergangenen Saison begonnen, erklärte Scholes, der auf den Ibiza-Trip der Slot-Elf im Frühjahr verwies.

  • Damals war die Mannschaft um Superstar Mo Salah, die bereits als Meister der Premier League feststand, im Anschluss an ein Remis gegen den FC Arsenal (2:2) auf die spanische Party-Insel geflogen. Ein Umstand, der Scholes auch Monate später noch sauer aufstößt. "Erinnert ihr euch, als sie die Liga gewonnen hatten?", fragte der 51-Jährige: "Die schlechte Form fing an, als sie nach Ibiza geflogen sind."

    "Arne Slot hat als DJ aufgelegt - DJ in Ibiza. Für mich ist so etwas vor dem Saisonende respektlos. Ich finde das niveaulos", schimpfte der Engländer, der damit in die selbe Kerbe schlug wie sein früherer United-Teamkollege Roy Keane. Keane hatte damals "irritiert" auf den Ibiza-Trip reagiert und in Frage gestellt, ob die Reds die verbliebenen Saisonspiele noch ernst nehmen würden.

    Slot stellt sich vor Liverpool-Stars

    Slot ist sich der Probleme seines Teams bewusst. Vor dem Champions-League-Duell der Reds mit der PSV Eindhoven sparte der Niederländer nicht mit Selbstkritik. "Es ist lächerlich, unglaublich. Ich habe immer wieder gesagt, dass es nicht genügend Ausreden geben kann, um solche Leistungen zu bringen", polterte er.

    Mit Blick auf die jüngste Niederlage gegen Nottingham Forest am vergangenen Wochenende (0:3) sprach der 47-Jährige sogar von einem "Schlag ins Gesicht". Dennoch stellte er sich vor seine Mannschaft. "Ich übernehme die Verantwortung. Ich fühle mich schuldig", gestand Slot, bevor einen kämpferischen Ton anschlug: "Wir werden uns besonders anstrengen. Als Trainer versuche ich ein Vorbild zu sein und voranzugehen."

    Liverpool mit enttäuschendem Saisonstart

    Liverpool enttäuscht in dieser Saison bislang auf ganzer Linie, obwohl der Kader im Sommer mit Spielern für rund 480 Millionen Euro – darunter Florian Wirtz - verstärkt wurde. Salah, Wirtz und Co. belegen in der Premier League nach dem 12. Spieltag mit 18 Punkten nur Rang zwölf. Schon jetzt stehen mehr Liga-Pleiten zu Buche (sechs) als in der gesamten vergangenen Spielzeit (vier).

    In der Champions League hat man mit einem Sieg gegen Eindhoven am Mittwochabend immerhin die Chance den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten, während man im League Cup in der vierten Runde an Crystal Palace scheiterte, gegen die man zum Saisonstart bereits den Community Shield verloren hatte (2:3 i. E.).

    FC Liverpool: Die nächsten fünf Spiele

    • Mittwoch, 26. November 2025: PSV Eindhoven (H)
    • Sonntag, 30. November 2025: West Ham United (A)
    • Mittwoch, 3. Dezember 2025: Sunderland (H)
    • Samstag, 6. Dezember 2025: Leeds United (A)
    • Dienstag, 9. Dezember 2025: Inter Mailand (A)
