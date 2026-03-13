Real Madrid denkt offenbar darüber nach, einen seiner Mittelfeldspieler abzugeben. Wie Journalist Matteo Moretto bei Radio Marcaberichtet, sei Eduardo Camavinga "nicht unverkäuflich". Der französische Nationalspieler soll den Klub offenbar ab einer Ablösesumme von 50 Millionen Euro verlassen dürfen.
Wegen Rodri? Real Madrid könnte Mittelfeldstar offenbar zum Schnäppchenpreis abgeben
Liverpool als Abnehmer für Camavinga?
Demnach soll es auch schon einige Klubs aus der Premier League geben, die ihr Interesse am 23-Jährigen signalisiert haben sollen. Dazu zählt wohl auch der FC Liverpool, der bereits im Januar Kontakt hinsichtlich eines Sommerwechsels aufgenommen haben soll.
Optionen hätte Camavinga jedenfalls genug. Auch das zahlungskräftige Al-Ittihad buhlt angeblich um den flexibel einsetzbaren Defensivmann, der in der Vergangenheit auch oftmals als Linksverteidiger aushelfen musste.
Ersetzt Real Madrid Camavinga durch Rodri?
Camavinga könnte damit einem möglichen Neuzugang zum Opfer fallen, wobei bei den Königlichen hinsichtlich eines Sommertransfers immer wieder Rodri von Manchester City gehandelt wird - der wohl ebenfalls für 50 Millionen Euro zu haben sein könnte.
Klar ist jedenfalls, dass sich Real Madrid im Sommer gerne mit einem zentralen Mittelfeldspieler verstärken möchte, wohingegen Camavinga vor allem in der laufenden Saison die nötige Konstanz fehlt.
Wurde er zu Beginn der Spielzeit noch von einer Knöchelverletzung ausgebremst, pendelte er in der Folge zwischen Startelf und Ersatzbank, wobei er weniger als die Hälfte der Spiele von Beginn an bestritt.
Camavinga noch bis 2029 bei Real unter Vertrag
Der Vertrag von Camavinga, der 2021 für 31 Millionen Euro von Stade Rennes in die spanische Hauptstadt gewechselt war, läuft noch bis 2029. Sportlich scheint er jedoch nicht unverzichtbar und finanziell würde er Real das benötige Geld einbringen, um sich im Mittelfeld namhaft verstärken zu können - zum Beispiel mit Rodri.
Camavinga bei Real Madrid: Leistungsdaten 2025/26
- LaLiga: 19 Spiele, 1 Tor
- Champions League: 9 Spiele, 1 Tor
- Copa del Rey: 1 Spiel
- Supercopa: 2 Spiele