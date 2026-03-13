Wegen Rodri? Real Madrid könnte Mittelfeldstar offenbar zum Schnäppchenpreis abgeben

Camavinga könnte damit einem möglichen Neuzugang zum Opfer fallen, wobei bei den Königlichen hinsichtlich eines Sommertransfers immer wieder Rodri von Manchester City gehandelt wird - der wohl ebenfalls für 50 Millionen Euro zu haben sein könnte.

Klar ist jedenfalls, dass sich Real Madrid im Sommer gerne mit einem zentralen Mittelfeldspieler verstärken möchte, wohingegen Camavinga vor allem in der laufenden Saison die nötige Konstanz fehlt.

Wurde er zu Beginn der Spielzeit noch von einer Knöchelverletzung ausgebremst, pendelte er in der Folge zwischen Startelf und Ersatzbank, wobei er weniger als die Hälfte der Spiele von Beginn an bestritt.