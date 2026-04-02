Wegen Harry Kane: Ein großer Wunsch von Max Eberl beim FC Bayern ist akut gefährdet

Am Dienstagabend dürfte der Engländer nicht nur bei Eberl für die ein oder andere Sorgenfalte gesorgt haben. Wegen einer "leichten Verletzung" hatte der unersetzbare Starstürmer das Testspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Japan (0:1) verpasst. Und das nur eine Woche vor dem vorläufigen Saisonhöhepunkt der Bayern, dem Hinspiel im Giganten-Duell in der Champions League bei Real Madrid.

Genug Grund zur Panik also? Kane, so hieß es, sollte am Mittwoch nach seiner Rückreise nach München an der Säbener Straße von den Ärzten untersucht werden, eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Betroffen ist wohl das Sprunggelenk. "Es ist eine leichte Verletzung, die quasi aus dem Nichts kam", erklärte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel. Diese sei aber allemal "ernst genug", so der frühere Bayern-Coach, dass Kane "nicht spielen kann".

Auch im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag dürfte der Torjäger laut Sky wohl ungeachtet der Schwere einer möglichen Verletzung geschont werden. Nichts soll einen Einsatz des Engländers im Bernabéu gefährden. Ein Ausfall gegen Real, das wissen auch die Bayern, wäre fatal. Seit Wochen schon dreht sich bei den Münchnern alles um dieses Duell.