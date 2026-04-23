Wechselhammer um Julian Brandt? BVB-Star soll offenbar Legende bei Top-Klub beerben

Der 29-Jährige hatte zuletzt betont, sich bei seiner Zukunftsentscheidung noch Zeit lassen zu wollen. "Es gibt viele Ideen. Nicht jede Idee ist gut. Man muss das auch nicht überstürzen", erklärte er und eröffnete, mit einem Wechsel ins Ausland zu kokettieren. Allerdings sei es "dem Verein gegenüber nicht gerecht, jetzt durch Europa zu reisen und auf einmal mit jedem Verein zu sprechen."

Ein Verbleib innerhalb der Bundesliga sei allerdings keineswegs vom Tisch. "Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach." In der Vergangenheit hatte es dahingehend schon Gerüchte über ein Interesse des SV Werder Bremen gegeben.

Auch eine Rückkehr zur Werkself war zwischenzeitlich Thema, nachdem Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro im Zuge der Bekanntgabe seines BVB-Abschieds mit Brandt geflirtet hatte. Sportchef Simon Rolfes schloss ein Comeback kurz darauf jedoch kategorisch aus. "Bei Rückholaktionen bin ich skeptisch. Wir haben auf der Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Deshalb wird Julian kein Thema bei uns sein", sagte er.