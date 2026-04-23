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Julian BrandtGetty Images
Jonas Rütten

Wechselhammer um Julian Brandt? BVB-Star soll offenbar Legende bei Top-Klub beerben

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Quo vadis, Julian Brandt? Eine Entscheidung, wo der scheidende BVB-Star kommende Saison spielt, ist noch nicht gefallen. Eine heiße Spur führt nun nach Spanien.

Wie die Marca berichtet, stehe Brandt "ganz oben auf der Wunschliste" von Atletico Madrid. Dort soll Brandt keinen geringeren als Antoine Griezmann beerben. Die Klublegende wird die Rojiblancos nach Ende der Saison in Richtung USA verlassen und sich dem MLS-Klub Orlando City anschließen.

Brandt, dessen Vertrag beim BVB nicht mehr verlängert wird und damit ablösefrei zu haben ist, werde aktuell von Sportdirektor Mateu Alemany aufmerksam beobachtet und sei der Favorit, wenn es darum geht, Griezmann in der kommenden Saison ersetzen zu müssen. Allerdings sei er auch nicht die einzige Option. 

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    Brandt schließt Verbleib in der Bundesliga nicht kategorisch aus

    Der 29-Jährige hatte zuletzt betont, sich bei seiner Zukunftsentscheidung noch Zeit lassen zu wollen. "Es gibt viele Ideen. Nicht jede Idee ist gut. Man muss das auch nicht überstürzen", erklärte er und eröffnete, mit einem Wechsel ins Ausland zu kokettieren. Allerdings sei es "dem Verein gegenüber nicht gerecht, jetzt durch Europa zu reisen und auf einmal mit jedem Verein zu sprechen."

    Ein Verbleib innerhalb der Bundesliga sei allerdings keineswegs vom Tisch. "Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach." In der Vergangenheit hatte es dahingehend schon Gerüchte über ein Interesse des SV Werder Bremen gegeben.

    Auch eine Rückkehr zur Werkself war zwischenzeitlich Thema, nachdem Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro im Zuge der Bekanntgabe seines BVB-Abschieds mit Brandt geflirtet hatte. Sportchef Simon Rolfes schloss ein Comeback kurz darauf jedoch kategorisch aus. "Bei Rückholaktionen bin ich skeptisch. Wir haben auf der Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Deshalb wird Julian kein Thema bei uns sein", sagte er. 

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    Wechselt auch Leon Goretzka zu Atletico Madrid

    Neben Brandt soll Atletico indes nach wie vor eine Verpflichtung des ebenfalls im Sommer ablösefreien Leon Goretzka auf der Agenda haben. Bereits im Winter hatten die Spanier intensiv um den scheidenden Bayern-Star gebuhlt, sich damals aber eine Absage eingehandelt, weil Goretzka die Saison unbedingt noch beim deutschen Rekordmeister beenden wollte.

    Auch im Sommer hat Atletico dem Vernehmen nach eher schlechte Karten, Goretzka nach Madrid zu lotsen. Einerseits sei die Premier League ein Wunschziel des zentralen Mittelfeldspielers. Allerdings berichtete Transfer-Insider Gianluca Di Marzio zuletzt, dass Goretzkas Tendenz mittlerweile eher Richtung Serie A gehe.

    Demnach sei unter den interessierten Vereinen die AC Milan derjenige, der sich aktuell am intensivsten um Goretzka bemüht. Laut Di Marzio häufen sich die "positiven Anzeichen", dass der 31-Jährige bei den Rossoneri unterschreibt. Milan sei mit Goretzka jedenfalls derzeit am weitesten. Die Gazzetta dello Sport hatte zuvor berichtet, dass Milan Goretzka einen Dreijahresvertrag biete, der ihm pro Saison fünf Millionen Euro Gehalt einbringen würde.