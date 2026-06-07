Wechsel zu Real Madrid? Frankreichs Nationaltrainer kommentiert Gerüchte um Bayern Münchens Michael Olise

In den vergangenen Tagen wurde Olise unter anderem mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Im turbulenten Präsidentschaftswahlkampf der Königlichen buhlen Amtsinhaber Florentino Perez und Herausforderer Enrique Riquelme mit teilweise wahnwitzigen Transferversprechungen um die Gunst der Mitglieder.

Dabei soll auch Olise eine Rolle spielen. Perez kündigte in einem Interview am vergangenen Donnerstag an, dass er nach einem möglichen Wahlerfolg umgehend ein 150-Millionen-Euro-Angebot für einen Topstar abgeben wolle. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um den Offensivspieler der Münchner.

Deschamps zeigte sich angesichts der starken Leistungen Olises in der vergangenen Spielzeit nicht allzu verwundert, dass dieser bei den Königlichen auf dem Zettel stehe. "Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält. Ich mache mir keine Sorgen, dass er bei anderen Vereinen nicht das Gleiche leisten könnte wie beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft", sagte der 57-Jährige.