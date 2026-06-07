In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca nahm der französische Nationaltrainer Stellung zu den Spekulationen um den 24-jährigen Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters.
Wechsel zu Real Madrid? Frankreichs Nationaltrainer kommentiert Gerüchte um Bayern Münchens Michael Olise
In den vergangenen Tagen wurde Olise unter anderem mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Im turbulenten Präsidentschaftswahlkampf der Königlichen buhlen Amtsinhaber Florentino Perez und Herausforderer Enrique Riquelme mit teilweise wahnwitzigen Transferversprechungen um die Gunst der Mitglieder.
Dabei soll auch Olise eine Rolle spielen. Perez kündigte in einem Interview am vergangenen Donnerstag an, dass er nach einem möglichen Wahlerfolg umgehend ein 150-Millionen-Euro-Angebot für einen Topstar abgeben wolle. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um den Offensivspieler der Münchner.
Deschamps zeigte sich angesichts der starken Leistungen Olises in der vergangenen Spielzeit nicht allzu verwundert, dass dieser bei den Königlichen auf dem Zettel stehe. "Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält. Ich mache mir keine Sorgen, dass er bei anderen Vereinen nicht das Gleiche leisten könnte wie beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft", sagte der 57-Jährige.
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Deschamps: "Wird wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt"
Olise sei schließlich "ein leuchtender Stern und gehört zu den besten Spielern der Welt", führte Deschamps weiter aus. "Die Medienpräsenz ist nicht wirklich sein Ding, wie man so sagt. Aber was zählt, ist das, was auf dem Platz passiert, abseits davon hat er sein eigenes Leben, aber er hat einen großartigen Aufstieg hingelegt."
Einen Ratschlag bezüglich dessen Zukunftsplanungen wollte der Nationalcoach der Equipe Tricolore seinem Schützling jedoch nicht mit auf den Weg geben. "Er wird sehr gut wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine richtige oder falsche Wahl", so Deschamps. "Wenn ich in Kompanys oder der Position des Bayern-Präsidenten wäre, fände ich es natürlich sehr, sehr gut, ihn im Team zu haben und wenn er beim FC Bayern bliebe."
Olise steht beim FC Bayern München noch bis 2029 unter Vertrag. In den Vergangenheit hatten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters unermüdlich betont, dass der 24-Jährige in der kommenden Transferperiode unverkäuflich sei.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname