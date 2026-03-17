Wechsel-Hammer um Chelseas Mega-Flop? Mykhailo Mudryk winkt Neuanfang nach Doping-Prozess

Wird er für schuldig befunden, könnte Mudryk für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen werden. Während Anwälte um die Zukunft des 25-Jährigen ringen, ist dieser zum Zuschauen verdammt. Bei Chelsea hat er mittlerweile nicht einmal mehr eine offizielle Rückennummer mehr.

Nun meldet L'Equipe, dass der einstige 70-Millionen-Transfer die Premier League in Richtung Frankreich verlassen könnte, sollte der Gerichtsstreit um seine Zukunft zu seinen Gunsten ausgehen. Demnach stehe eine Leihe zu Racing Straßburg im Raum, der wie Chelsea dem Konglomerat um den US-amerikanischen Milliardär Todd Boehly gehört. Die beiden Vereine schieben seit der Übernahme der Engländer munter Spieler hin und her. Zuletzt wechselte Trainer Liam Rosenior trotz guter Aussichten in der Ligue 1 von Straßburg auf die Insel.