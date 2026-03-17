Mykhailo Mudryks bis dato letzter Einsatz für den FC Chelsea datiert aus dem November 2024 beim 2:0-Sieg in der Conference League gegen den 1. FC Heidenheim. Nach einigen Wochen ohne Spielminuten wurde der Ukrainer im Dezember 2024 nach einem positiven Doping-Test vorläufig gesperrt, bevor die FA ihn im vergangenen Juni wegen eines Verstoßes gegen die Bestimmung für leistungssteigernde Substanzen anklagte.
Wechsel-Hammer um Chelseas Mega-Flop? Mykhailo Mudryk winkt Neuanfang nach Doping-Prozess
Wird er für schuldig befunden, könnte Mudryk für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen werden. Während Anwälte um die Zukunft des 25-Jährigen ringen, ist dieser zum Zuschauen verdammt. Bei Chelsea hat er mittlerweile nicht einmal mehr eine offizielle Rückennummer mehr.
Nun meldet L'Equipe, dass der einstige 70-Millionen-Transfer die Premier League in Richtung Frankreich verlassen könnte, sollte der Gerichtsstreit um seine Zukunft zu seinen Gunsten ausgehen. Demnach stehe eine Leihe zu Racing Straßburg im Raum, der wie Chelsea dem Konglomerat um den US-amerikanischen Milliardär Todd Boehly gehört. Die beiden Vereine schieben seit der Übernahme der Engländer munter Spieler hin und her. Zuletzt wechselte Trainer Liam Rosenior trotz guter Aussichten in der Ligue 1 von Straßburg auf die Insel.
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Mudryk "demütig genug" für Wechsel?
Laut dem Bericht sei Mudryk "sicherlich demütig genug, um die Herausforderung nach fast zwei Jahren ohne Spielzeit anzunehmen, sollte ihm eine Leihe angeboten werden". Der Flügelstürmer wechselte 2023 von Donezk an die Themse. Damals machte er neben der hohen Ablöse auch wegen einer Vertragsunterzeichnung über achteinhalb Jahre Schlagzeilen.
In 73 Partien für Chelsea kommt er auf zehn Tore, elf Vorlagen und neun Gelbe Karten. In drei Jahren bei den Blues gewann er die Conference League. Zuvor war er 2022 Spieler des Jahres in der Ukraine geworden und hatte in Donezk in 44 Profi-Spielen mit zwölf Treffern und 17 Assists auf sich aufmerksam gemacht.
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Mykhailo Mudryk: Seine Zahlen beim FC Chelsea
- Spiele: 73
- Tore: zehn
- Vorlagen: elf
- Gelbe Karten: neun
- Vertrag bis: 2031
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.