Der 39-Jährige, der mit Deutschland 2014 Fußball-Weltmeister wurde, war von 2010 bis 2015 für Madrid aktiv. In der spanischen Hauptstadt soll Khedira SZ-Infos zufolge bereits ab der kommenden Woche seine Arbeit aufnehmen. Mourinho, der vor einem Monat offiziell zu Real zurückgekehrt war, hatte den defensiven Mittelfeldspieler damals selbst vom VfB Stuttgart verpflichtet.

Mit den Königlichen gewann Khedira unter Carlo Ancelotti die Champions League sowie je einmal Meisterschaft und Pokal. Nach Stationen bei Juventus Turin und Hertha BSC beendete Khedira 2021 seine Karriere.