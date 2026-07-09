Die Rückkehr von Rio-Weltmeister Sami Khedira zum spanischen Rekordchampion Real Madrid ist nach SID-Informationen perfekt. Der 77-malige Nationalspieler stößt zur kommenden Saison als Co-Trainer von Neu-Chefcoach Jose Mourinho zu den kriselnden Königlichen und soll als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Verein fungieren. Das berichtete am Donnerstag auch die Süddeutsche Zeitung.
Wechsel fix! Zu Jose Mourinho gesellt sich bei Real Madrid ein weiterer Rückkehrer
Der 39-Jährige, der mit Deutschland 2014 Fußball-Weltmeister wurde, war von 2010 bis 2015 für Madrid aktiv. In der spanischen Hauptstadt soll Khedira SZ-Infos zufolge bereits ab der kommenden Woche seine Arbeit aufnehmen. Mourinho, der vor einem Monat offiziell zu Real zurückgekehrt war, hatte den defensiven Mittelfeldspieler damals selbst vom VfB Stuttgart verpflichtet.
Mit den Königlichen gewann Khedira unter Carlo Ancelotti die Champions League sowie je einmal Meisterschaft und Pokal. Nach Stationen bei Juventus Turin und Hertha BSC beendete Khedira 2021 seine Karriere.
An Mourinhos Seite: Khedira wird Co-Trainer bei Real
Für Khedira ist es zugleich seine Premiere im Trainergeschäft. Im Anschluss an seine Zeit als Spieler war bekannt geworden, dass er sich um eine Trainerlizenz bemüht hatte.
Zuletzt arbeitete der gebürtige Stuttgarter als TV-Experte beim Streamingdienst DAZN. Davon dürfte Khedira mit Antritt seiner in Kürze startenden Tätigkeit bei den Königlichen jedoch Abstand nehmen.
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Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".