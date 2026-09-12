Was Tottenham-Star Sandro Tonali mit Nick Woltemades Wechsel zu Juventus zu tun hat

Woltemade habe Tonali, mit dem er vergangenen Saison gemainsam bei Newcastle United in der Premier League spielte, ein paar Tage vor Ende der Transferfrist verraten, dass er mit Juventus verhandle. „Ich habe mit Tonali ein wunderbares Verhältnis, ich habe mit ihm wenige Tage vor dem Saisonbeginn über meinen möglichen Wechsel zu Juve gesprochen, und er hat zu mir gesagt: ‚Ah, eine klasse Wahl'", verriet Woltemade.

In der vergangenen Saison hätten die auslänischen Spieler um Tonali, Woltemade und Malick Thiaw oft zusammen zu Mittag gegessen. Thiaw, wie Woltemade deutscher Nationalspieler, spielte zuvor bei AC Milan. "Die beiden haben immer

positiv über die italienische Liga zu mir gesprochen, jetzt kann endlich auch ich darüber reden. Tonali hat mir später geschrieben, um mir zu meiner Unterschrift bei Juve zu gratulieren, aber ich hatte diese Woche noch keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.“



