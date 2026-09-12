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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal und Filippo Cataldo

Übersetzt von

Was Tottenham-Star Sandro Tonali mit Nick Woltemades Wechsel zu Juventus zu tun hat

Italien Serie A
Juventus FC
N. Woltemade

Im Spiel gegen Aufsteiger Sassuolo könnte Nick Woltemade nach seinem Wechsel am Deadline Day erstmals von Beginn an für den italienischen Rekordmeister auflaufen. In einem Interview hat der deutsche Stürmer nun über Vergleiche mit Zlatan Ibrahjimovic gesprochen und was ihm sein ehemaliger Mitspieler Sandro Tonali vor dem Wechsel mitgab.

Woltemade habe Tonali, mit dem er vergangenen Saison gemainsam bei Newcastle United in der Premier League spielte, ein paar Tage vor Ende der Transferfrist verraten, dass er mit Juventus verhandle. „Ich habe mit Tonali ein wunderbares Verhältnis, ich habe mit ihm wenige Tage vor dem Saisonbeginn über meinen möglichen Wechsel zu Juve gesprochen, und er hat zu mir gesagt: ‚Ah, eine klasse Wahl'", verriet Woltemade.

In der vergangenen Saison hätten die auslänischen Spieler um Tonali, Woltemade und Malick Thiaw oft zusammen zu Mittag gegessen. Thiaw, wie Woltemade deutscher Nationalspieler, spielte zuvor bei AC Milan. "Die beiden haben immer

positiv über die italienische Liga zu mir gesprochen, jetzt kann endlich auch ich darüber reden. Tonali hat mir später geschrieben, um mir zu meiner Unterschrift bei Juve zu gratulieren, aber ich hatte diese Woche noch keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.“


  • Mit welchem Spieler wird Nick Woltemade bei Juventus verglichen?

    Kurz nach Woltemades Wechsel verglich Juve-Legende Gianluigi Buffon den Deutschen mit dem früheren Juventus-Stürmer Zlatan Ibrahimovic. „In einem Satz mit Ibrahimovic genannt zu werden, noch dazu von Buffon ausgesprochen, ist unglaublich. Wenn du Spieler dieses Niveaus über dich reden hörst, ist das ein wirklich schönes Gefühl, deshalb habe ich es wirklich sehr geschätzt, als er mich mit Ibrahomovic verglichen hat und ich hoffe, eines Tages sagen zu können, dass es mir gelungen ist, das zu wiederholen, was er geleistet hat. Buffon ist eine Legende, allein die Tatsache, dass er meinen Namen ausspricht, macht mich stolz.“

    Der Vergleich freute Woltemade umso mehr, da Ibrahimovic "für mich immer ein Vorbild" gewesen sei. "Er war ein Spieler, dem ich gerne zugesehen habe, wegen seiner Technik, seiner Fähigkeiten und seiner Beweglichkeit, ich habe viel gelernt, indem ich ihm zugeschaut habe. Er ist seit jeher ein Idol für mich.“


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  • Was denkt Nick Woltemade über seinen Trainer Luciano Spalletti?

    „Als ich Spalletti zum ersten Mal mit meiner Familie traf, habe ich gesagt: 'Aura. Er hat eine enorme Aura. Er wirkt ruhig, aber er ist sehr klar in dem, was er will, sowohl auf dem Platz als auch daneben. Er hilft mir sehr und hat sofort angefangen, viel mit mir zu arbeiten, um mich besser zu machen. Ich bin sicher, dass ich mit ihm ein besserer Spieler werde.“

    Spalletti, der in seiner Freizit Pferde züchtet, hatte Woltemade nach dessen Debüt gegen Milan mit einem Frisenpferd verglichen. „Spalletti hat mich mit einem Friesenpferd verglichen? Ich kenne diesen Vergleich, ich habe diese Pferderasse nie in Deutschland gesehen, aber ich weiß, dass die Absicht war, mich als einen großen Spieler zu beschreiben, der aber gut am Ball ist, ein netter Kerl, der mit allen gut auskommt. Ich hoffe, dieses Pferd eines Tages live zu sehen, fürs Erste kann ich ihm vertrauen und ihm aufs Wort glauben“, so Woltemade.


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