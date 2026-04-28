Warum steht Vincent Kompany bei PSG vs. FC Bayern München nicht an der Seitenlinie?

Was für Spieler gilt, trifft auch auf Trainer zu: Kompany sah im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte in dieser Königsklassen-Saison und ist deshalb für ein Spiel zum Zuschauen verdammt. Zuvor war er bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal und beim 2:1-Sieg über die PSV Eindhoven in der Ligaphase verwarnt worden.

Die Gelbsperre verbietet ihm nicht nur den Platz auf der Bank. Telefonate oder direkte Kommunikation per Headset sind untersagt, ebenso ein Halbzeit-Austausch. Der 40-Jährige muss daher auf der Tribüne Platz nehmen, sobald seine Mannschaft das PSG-Stadion betritt, und darf erst rund 15 Minuten nach dem Schlusspfiff wieder Kontakt zum Team aufnehmen.