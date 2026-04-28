Warum steht Vincent Kompany bei PSG vs. FC Bayern München nicht an der Seitenlinie?

Am Dienstag, 28. April, muss der FC Bayern München im Prinzenpark ohne Trainer Vincent Kompany antreten. Anpfiff der Partie gegen Paris Saint-Germain ist um 21 Uhr.
GOALklärt auf, warum Kompany fehlt und wer ihn an der Seitenlinie vertritt.
Am Dienstag, 28. April, muss der FC Bayern München im Prinzenpark ohne Trainer Vincent Kompany antreten. Anpfiff der Partie gegen Paris Saint-Germain ist um 21 Uhr.
GOALklärt auf, warum Kompany fehlt und wer ihn an der Seitenlinie vertritt.
Was für Spieler gilt, trifft auch auf Trainer zu: Kompany sah im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte in dieser Königsklassen-Saison und ist deshalb für ein Spiel zum Zuschauen verdammt. Zuvor war er bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal und beim 2:1-Sieg über die PSV Eindhoven in der Ligaphase verwarnt worden.
Die Gelbsperre verbietet ihm nicht nur den Platz auf der Bank. Telefonate oder direkte Kommunikation per Headset sind untersagt, ebenso ein Halbzeit-Austausch. Der 40-Jährige muss daher auf der Tribüne Platz nehmen, sobald seine Mannschaft das PSG-Stadion betritt, und darf erst rund 15 Minuten nach dem Schlusspfiff wieder Kontakt zum Team aufnehmen.
Kompany wird vorerst von Aaron Danks vertreten. Der 42-Jährige ist sonst für die Standardsituationen zuständig und übernahm bereits beim Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart testweise in Teilen das Ruder. Weitere Details zur Vertretung des Belgiers liefert dieser Artikel.
Zudem rücken die Co-Trainer Floribert N’Galula und Rene Maric stärker in den Fokus: N’Galula begleitet Kompany bereits seit Beginn seiner Trainerlaufbahn, Maric gilt als Taktik-Fuchs.
|Name
|Alter
|Offizielle Funktion
|Aaron Danks
|42
|Co-Trainer, Standard-Trainer
|Floribert N'Galula
|39
|Co-Trainer
|Rene Maric
|33
|Co-Trainer, Taktik-Trainer
|Daniel Fradley
|35
|Co-Trainer, Chefanalytiker
|Michael Rechner
|45
|Torwarttrainer
|Walter Gfrerer
|53
|Head of Performance
Das Champions-League-Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern München ist ausschließlich bei Amazon Prime Video zu sehen. Weder bei DAZN noch im Free-TV wird die Partie live gezeigt.
Die Übertragung startet um 20:00 Uhr, wenn Moderator Jonas Friedrich gemeinsam mit den Experten Christoph Kramer, Tabea Kemme und Mats Hummels auf Sendung geht. Kommentiert wird die Partie von Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes.
|Datum
|Anpfiff
|Heimmannschaft
|Auswärtsmannschaft
|Hin- oder Rückspiel
|28.4.
|21 Uhr
|PSG
|FC Bayern
|Hinspiel
|29.4.
|21 Uhr
|Atletico
|Arsenal
|Hinspiel
|5.5.
|21 Uhr
|Arsenal
|Atletico
|Rückspiel
|6.5.
|21 Uhr
|FC Bayern
|PSG
|Rückspiel