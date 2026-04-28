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Warum steht Vincent Kompany bei PSG vs. FC Bayern München nicht an der Seitenlinie?

Champions League
Paris Saint-Germain - Bayern München
Paris Saint-Germain
Bayern München
V. Kompany

Am heutigen Samstag gastiert der FC Bayern München im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei PSG – allerdings ohne Trainer Vincent Kompany auf der Bank. Die Gründe dafür und wer stattdessen den FCB coacht, erklärt GOAL.

Am Dienstag, 28. April, muss der FC Bayern München im Prinzenpark ohne Trainer Vincent Kompany antreten. Anpfiff der Partie gegen Paris Saint-Germain ist um 21 Uhr. 

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GOALklärt auf, warum Kompany fehlt und wer ihn an der Seitenlinie vertritt. 

  • Warum steht Vincent Kompany bei PSG vs. FC Bayern München nicht an der Seitenlinie?

    Was für Spieler gilt, trifft auch auf Trainer zu: Kompany sah im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte in dieser Königsklassen-Saison und ist deshalb für ein Spiel zum Zuschauen verdammt. Zuvor war er bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal und beim 2:1-Sieg über die PSV Eindhoven in der Ligaphase verwarnt worden. 

    Die Gelbsperre verbietet ihm nicht nur den Platz auf der Bank. Telefonate oder direkte Kommunikation per Headset sind untersagt, ebenso ein Halbzeit-Austausch. Der 40-Jährige muss daher auf der Tribüne Platz nehmen, sobald seine Mannschaft das PSG-Stadion betritt, und darf erst rund 15 Minuten nach dem Schlusspfiff wieder Kontakt zum Team aufnehmen. 

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    Warum steht Vincent Kompany bei PSG vs. FC Bayern München nicht an der Seitenlinie? Die Vertretung

    Kompany wird vorerst von Aaron Danks vertreten. Der 42-Jährige ist sonst für die Standardsituationen zuständig und übernahm bereits beim Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart testweise in Teilen das Ruder. Weitere Details zur Vertretung des Belgiers liefert dieser Artikel.

    Zudem rücken die Co-Trainer Floribert N’Galula und Rene Maric stärker in den Fokus: N’Galula begleitet Kompany bereits seit Beginn seiner Trainerlaufbahn, Maric gilt als Taktik-Fuchs.

    • Der Trainerstab von Kompany im Überblick:
    NameAlterOffizielle Funktion
    Aaron Danks42Co-Trainer, Standard-Trainer
    Floribert N'Galula39Co-Trainer
    Rene Maric33Co-Trainer, Taktik-Trainer
    Daniel Fradley 35Co-Trainer, Chefanalytiker
    Michael Rechner45Torwarttrainer
    Walter Gfrerer 53Head of Performance

  • Warum steht Vincent Kompany bei PSG vs. FC Bayern München nicht an der Seitenlinie? - Übertragung im TV und Livestream

    Das Champions-League-Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern München ist ausschließlich bei Amazon Prime Video zu sehen. Weder bei DAZN noch im Free-TV wird die Partie live gezeigt. 

    Die Übertragung startet um 20:00 Uhr, wenn Moderator Jonas Friedrich gemeinsam mit den Experten Christoph Kramer, Tabea Kemme und Mats Hummels auf Sendung geht. Kommentiert wird die Partie von Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes. 

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  • Warum steht Vincent Kompany bei PSG vs. FC Bayern München nicht an der Seitenlinie? – die wichtigsten Infos

    • Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München
    • Wettbewerb: Champions League
    • Runde: Halbfinale, Hinspiel
    • Datum: 28. April 2026
    • Anpfiff: 21:00 Uhr
    • Spielort: Parc de Princes, Paris
    • Livestream: Amazon Prime

  • Warum steht Vincent Kompany bei PSG vs. FC Bayern München nicht an der Seitenlinie? Die Halbfinalspiele im Überblick

    DatumAnpfiff HeimmannschaftAuswärtsmannschaftHin- oder Rückspiel
    28.4.21 UhrPSGFC BayernHinspiel
    29.4.21 UhrAtleticoArsenalHinspiel
    5.5.21 UhrArsenalAtleticoRückspiel
    6.5.21 UhrFC BayernPSGRückspiel
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