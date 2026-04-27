Zweimal fungierte Aaron Danks in seiner bisherigen Karriere als Cheftrainer. Rückschlüsse auf die Tauglichkeit des 42-jährigen Engländers für diese Rolle sind schwierig: einmal 4:0, einmal 0:4. Zugetragen hat sich das im Oktober 2022 bei Aston Villa.
Er schmiss mit 15 die Schule und wurde zum "Dieb": Vincent Kompanys besonderer Vertreter beim FC Bayern
Vincent Kompany fehlt gegen PSG gesperrt - Danks vor drittem Cheftrainer-Einsatz
Nach der Entlassung von Cheftrainer Steven Gerrard übernahm Danks als dessen vormaliger Assistent interimistisch. Das Debüt glückte mit einem lockeren 4:0-Sieg gegen den FC Brentford. "Er war beeindruckend", lobte Villa-Profi Leon Bailey anschließend. "Er hat innerhalb kürzester Zeit Verantwortung übernommen und sehr klar kommuniziert, was er von uns will." So gut das im ersten Spiel klappte, so schlecht im zweiten - da setzte es nämlich eine 0:4-Pleite gegen Newcastle United.
Anschließend verpflichtete Villa den bis heute erfolgreich arbeitenden Unai Emery. Danks wirkte noch einen Monat in Emerys Betreuerstab, ehe er als Co-Trainer von Michael Carrick (mittlerweile bei Manchester United) zum Zweitligisten FC Middlesbrough weiterzog. Im Sommer 2024 folgte Danks schließlich Vincent Kompany, seinem vormaligen Chef beim RSC Anderlecht, zum FC Bayern.
Dort wartet nun sein dritter Cheftrainer-Einsatz: Weil Kompany nach zwei Gelben Karten in der Gruppenphase gegen den FC Arsenal und PSV Eindhoven auch im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid verwarnt wurde, fehlt er im ersten Halbfinale gegen Paris Saint-Germain gesperrt. Als Vertreter bekommt Danks den Vorzug vor den übrigen Co-Trainern Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39) und Daniel Fradley (35, erst kürzlich von Manchester City verpflichtet).
Danks' eigentliches Fachgebiet im Trainerteam sind Standards. Diesbezüglich läuft es beim FC Bayern aktuell ungefähr so wie für Danks während seiner kurzen Cheftrainer-Amtszeit bei Aston Villa: wechselhaft. Man könnte auch sagen: offensive Standards 4:0, defensive Standards 0:4.
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FC Bayern zeigt im Kernaufgabengebiet von Danks Schwächen: "Nicht perfekt"
Die Verteidigung von ruhenden Bällen ist eine große Schwäche der ansonsten nahezu perfekt funktionierenden Münchner Mannschaft. Von den 52 Gegentoren in dieser Saison fielen 20 nach Standardsituationen, das macht 38 Prozent. Laut Sportschau liegt der Schnitt in der Bundesliga bei rund 24 Prozent.
Insbesondere im Herbst häuften sich die Standard-Gegentore. Nach einem 4:1-Sieg gegen den 1. FC Köln Ende Oktober klagte Harry Kane über "ein bisschen viel Durcheinander" und sagte: "Wir waren nicht wirklich auf den richtigen Positionen, waren nicht klar mit den Anweisungen." Deshalb habe Danks in der Halbzeit gesprochen: "And he kind of gave us a bit of an English talking." Heißt: Es dürfte laut geworden sein.
Kurz danach führten zwei Standardgegentore zu einem 2:2 gegen Union Berlin und somit zum ersten Punktverlust der Saison nach 16 Siegen hintereinander. Bei der ersten Pleite gegen den FC Arsenal gerieten die Münchner nach einer Ecke in Rückstand. Anschließend wurde es besser, ehe das Thema in den vergangenen Wochen wieder hochkochte. Beim Real-Rückspiel verwandelte Arda Güler einen Freistoß direkt, der FSV Mainz 05 ging beim wilden 4:3 am Samstag nach einer Ecke in Führung.
Ende März thematisierte Weltmeister Toni Kroos die Münchner Standard-Schwäche sogar in seinem Podcast Einfach mal Luppen. Darauf angesprochen erwiderte Kompany: "Dass wir hier nicht perfekt sind, ist Fakt." Im Zuge dessen verwies Kompany aber zurecht auch darauf, dass seine Mannschaft "bei offensiven Standards eines der besten Teams in Europa ist".
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Aaron Danks "klaut" beim FC Bayern alte Ideen von Ribery und Robben
In der Bundesliga erzielten die Münchner bereits 13 Tore nach Ecken. Der Rekord seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004 liegt bei 14, aufgestellt von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2023/24. Dazu kommen vier Tore nach Freistößen und elf verwandelte Elfmeter, Kane sei dank(s). Insgesamt fielen somit 28 der bis dato 113 Bundesliga-Tore des FC Bayern nach Standards.
Auf der Suche nach offensiven Freistoß- oder Eckballvarianten lässt sich Danks gleichermaßen von der Vergangenheit wie im Ausland inspirieren. "Die besten Trainer müssen manchmal die besten Diebe sein. Wir schauen uns viel in Europa um", verriet er während seiner ersten Saison in München in einem Interview mit der Bild und ergänzte: "Wir haben uns auch alte Freistöße und Ecken von Arjen Robben und Franck Ribery angeschaut."
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Aaron Danks brach mit 15 die Schule ab und zog in den Weltfußball hinaus
Dass er Trainer - und damit auch Dieb - werden will, das wusste Danks schon früh. Mit 15 fing er bei Birmingham City an, brach dafür sogar die weiterführende Schule ab. Zunächst engagierte sich Danks auch im Breitensport. "Mit einem Ballsack, Leibchen und einer Busfahrkarte" ausgestattet zog er nach eigener Auskunft durch die Stadt und leitete Trainingseinheiten an Schulen und Feriencamps.
Nach einem Intermezzo bei Citys Lokalrivalen West Bromwich Albion wechselte er als Ballbesitz-Trainer für die U-Nationalmannschaften zur FA. Mit der U20 gewann Danks in dieser Rolle 2017 den WM-Titel, bei der U21 arbeitete er mit Talenten wie Jude Bellingham, Emile Smith Rowe und Jamal Musiala zusammen. Musiala entschied sich letztlich für eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft.
Nach fünf Jahren bei der FA holte ihn Kompany 2021 zu Anderlecht. Kompany war schon während seiner Spielerzeit bei Manchester City auf Danks aufmerksam geworden und nannte ihn mal "einen der talentiertesten Trainer Englands". Die Zusammenarbeit in Belgien dauerte aber nur zwei Monate. Dann zog es Danks zurück nach England und zwar als Co-Trainer zu Aston Villa, wo er schließlich auch seine ersten beiden Einsätze als Cheftrainer erlebte.
Bei seinem nun anstehenden dritten Versuch besteht laut UEFA-Regularien ein striktes Kontaktverbot mit Kompany. Er darf zwar noch mit dem Mannschaftsbus zum Stadion fahren, hat aber keinen Zutritt in die Katakomben. Stattdessen muss Kompany das Spiel von den Rängen verfolgen. Kommunikation über ein Headset oder Telefonate sind verboten, genau wie ein Austausch in der Halbzeit. Erst zehn Minuten nach Abpfiff darf Kompany in die Kabine. Den Spielern ist zu wünschen, dass bis dahin kein "English talking" nötig gewesen ist.
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.