Er schmiss mit 15 die Schule und wurde zum "Dieb": Vincent Kompanys besonderer Vertreter beim FC Bayern

Nach der Entlassung von Cheftrainer Steven Gerrard übernahm Danks als dessen vormaliger Assistent interimistisch. Das Debüt glückte mit einem lockeren 4:0-Sieg gegen den FC Brentford. "Er war beeindruckend", lobte Villa-Profi Leon Bailey anschließend. "Er hat innerhalb kürzester Zeit Verantwortung übernommen und sehr klar kommuniziert, was er von uns will." So gut das im ersten Spiel klappte, so schlecht im zweiten - da setzte es nämlich eine 0:4-Pleite gegen Newcastle United.

Anschließend verpflichtete Villa den bis heute erfolgreich arbeitenden Unai Emery. Danks wirkte noch einen Monat in Emerys Betreuerstab, ehe er als Co-Trainer von Michael Carrick (mittlerweile bei Manchester United) zum Zweitligisten FC Middlesbrough weiterzog. Im Sommer 2024 folgte Danks schließlich Vincent Kompany, seinem vormaligen Chef beim RSC Anderlecht, zum FC Bayern.

Dort wartet nun sein dritter Cheftrainer-Einsatz: Weil Kompany nach zwei Gelben Karten in der Gruppenphase gegen den FC Arsenal und PSV Eindhoven auch im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid verwarnt wurde, fehlt er im ersten Halbfinale gegen Paris Saint-Germain gesperrt. Als Vertreter bekommt Danks den Vorzug vor den übrigen Co-Trainern Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39) und Daniel Fradley (35, erst kürzlich von Manchester City verpflichtet).

Danks' eigentliches Fachgebiet im Trainerteam sind Standards. Diesbezüglich läuft es beim FC Bayern aktuell ungefähr so wie für Danks während seiner kurzen Cheftrainer-Amtszeit bei Aston Villa: wechselhaft. Man könnte auch sagen: offensive Standards 4:0, defensive Standards 0:4.