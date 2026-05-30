Thomas Müller hat sich zu Anthony Gordons Entscheidung geäußert, statt zum FC Bayern zum FC Barcelona zu wechseln.
Warum Barcelona statt Bayern München? FCB-Ikone Thomas Müller verteilt Seitenhieb an Anthony Gordon
Müller vielsagend: "Was ist dann ausschlaggebend, dass der Gordon nicht zu uns kommt?"
"Wenn Barcelona kommt und der FC Bayern. Was ist dann ausschlaggebend, dass der Gordon nicht zu uns kommt?", spielte die FCB-Ikone im Bild-Podcast "Bayern Insider" vielsagend darauf an, dass der Faktor Geld bei Gordons Entscheidung eine große Rolle gespielt haben dürfte.
Gordon hatte sich in den vergangenen Wochen als Wunschspieler der Bayern für die Offensive herauskristallisiert. Der 25-Jährige ist flexibel einsetzbar, hätte sowohl als Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel als auch als Backup für Harry Kane im Sturmzentrum fungieren können.
Seit Freitagabend ist allerdings endgültig klar, dass die Bayern im Poker um Gordon leer ausgehen und sich der englische Nationalspieler stattdessen Barca anschließt. Bei den Katalanen, die inklusive Bonuszahlungen bis zu 80 Millionen Euro Ablöse an Newcastle United überweisen, hat Gordon einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben. Die Bayern waren dem Vernehmen nach nicht bereit, Barcelonas Ablösezahlung zu matchen und hatten sich wohl bei 60 Millionen Euro ein Limit gesetzt.
- AFP
Thomas Müller lässt Argument Hansi Flick für Wechsel zu Barcelona zählen
Dass Gordon die Palmen und das Meer in Barcelona zu einer Entscheidung für den spanischen Meister bewogen haben, "kann ich mir nicht vorstellen", betonte Müller, der aber die Arbeit unter Barca-Trainer Hansi Flick als Argument zählen ließ: "Es macht echt Spaß, unter ihm zu spielen, sowohl von der Menschenführung als auch vom Spielstil", sagte der 36-Jährige, der bei Bayern einst eineinhalb Jahre lang unter dem Cheftrainer Flick spielte und den 61-Jährigen auch schon aus dessen Zeit als Co-Trainer des DFB-Teams und Bundestrainer bei der WM 2022 kennt.
Müller, der den deutschen Meister vergangenen Sommer nach insgesamt 25 Jahren im Verein verließ und bei den Vancouver Whitecaps in der MLS anheuerte, zog abschließend dennoch ein klares Fazit: "Also ich würde zu Bayern gehen."
Barca: Was bedeutet der Gordon-Transfer für Marcus Rashford?
Barca deckt mit Gordons Verpflichtung zwei Kaderfelder ab: Der Engländer kann dem in der abgelaufenen Saison häufig von Verletzungen geplagten Raphinha auf der linken Außenbahn Dampf machen und bewirbt sich außerdem für den Stammplatz im Sturmzentrum. Dort wird Robert Lewandowski kommende Saison nicht mehr da sein, so ist Ferran Torres Stand jetzt Gordons Hauptkonkurrent. Allerdings soll Barcelona derzeit mit Nachdruck daran arbeiten, in Julian Alvarez von Atletico Madrid einen weiteren prominenten Angreifer zu verpflichten, der für zusätzliche Konkurrenz sorgen würde. Diesbezüglich hatte Atletico jedochin zahlreichen Social-Media-Posts am Freitagabend für Aufsehen gesorgt und schwere Vorwürfe gegen die Katalanen erhoben.
Was die Gordon-Verpflichtung für dessen Landsmann Marcus Rashford bedeutet, ist derweil noch unklar. Der 28-Jährige war für die zurückliegende Spielzeit von Manchester United ausgeliehen worden, für wohl rund 30 Millionen Euro könnte Barcelona den Engländer nun per Kaufoption fest verpflichten. Rashford würde auch sehr gerne bleiben, die Aussichten darauf sind mit dem Gordon-Deal aber schlechter geworden. Dennoch soll ein fixer Transfer Rashfords zu Barca nicht ausgeschlossen sein.
Bayern muss sich indes anderweitig umschauen. Neben Gordon wurde zuletzt allen voran Yan Diomande von RB Leipzig gehandelt, der mit um die 100 Millionen Euro Ablöse aber noch teurer sein würde und mit dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain von zwei finanzstarken internationalen Topklubs umworben werden soll. Absolut Bayern brachte zudem jüngst Junior Kroupi von AFC Bournemouth ins Gespräch, der jedoch satte 80 Millionen Euro kosten dürfte.
- Getty Images
Anthony Gordons Wechsel zum FC Barcelona in Zahlen
Alter Verein
Newcastle United
Neuer Verein
FC Barcelona
Ablösesumme
Bis zu 80 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen)
Vertrag bei Barca bis
30. Juni 2031
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.