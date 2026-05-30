Warum Barcelona statt Bayern München? FCB-Ikone Thomas Müller verteilt Seitenhieb an Anthony Gordon

"Wenn Barcelona kommt und der FC Bayern. Was ist dann ausschlaggebend, dass der Gordon nicht zu uns kommt?", spielte die FCB-Ikone im Bild-Podcast "Bayern Insider" vielsagend darauf an, dass der Faktor Geld bei Gordons Entscheidung eine große Rolle gespielt haben dürfte.

Gordon hatte sich in den vergangenen Wochen als Wunschspieler der Bayern für die Offensive herauskristallisiert. Der 25-Jährige ist flexibel einsetzbar, hätte sowohl als Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel als auch als Backup für Harry Kane im Sturmzentrum fungieren können.

Seit Freitagabend ist allerdings endgültig klar, dass die Bayern im Poker um Gordon leer ausgehen und sich der englische Nationalspieler stattdessen Barca anschließt. Bei den Katalanen, die inklusive Bonuszahlungen bis zu 80 Millionen Euro Ablöse an Newcastle United überweisen, hat Gordon einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben. Die Bayern waren dem Vernehmen nach nicht bereit, Barcelonas Ablösezahlung zu matchen und hatten sich wohl bei 60 Millionen Euro ein Limit gesetzt.