"Ich hoffe, dass ich noch lange hier bleiben kann", sagte der brasilianische Nationalspieler am Montag. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft bis 2027, zuletzt hatte es Gerüchte über einen möglichen Abschied gegeben.
Vinicius Junior bestätigt Probleme mit Xabi Alonso: "Ich fand keinen Draht zu ihm"
Er fühle sich bei den Königlichen wohl, beteuerte Vinicius nun, "ich genieße das Vertrauen des Präsidenten. Zum richtigen Zeitpunkt werde ich meinen Vertrag verlängern und noch lange hier weitermachen, denn dies ist der Verein meiner Träume."
Allerdings war davon unter Trainer Xabi Alonso wenig zu spüren, Vinicius lag mit dem Leverkusener Meistermacher über Kreuz. "Ich fand keinen Draht zu ihm", bekannte er vor dem Hinspiel gegen die Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) offen, mit Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa aber pflege er "eine wunderbare Verbindung. Ich hoffe, dass ich weiter mit ihm zusammenarbeiten kann, er hat mir stets Selbstvertrauen geschenkt."
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Vinicius rechnet mit "schwierigem" Spiel gegen den FC Bayern
Gegen die Bayern gelte es, "hellwach" zu sein, betonte Vinicius. "Es ist ein kniffliges Spiel, in dem großartige Spieler den Unterschied ausmachen", sagte er und verwies auf seinen Nebenmann Kylian Mbappe.
Dass die Münchner womöglich auf Torgarant Harry Kane verzichten müssen, könne eine Rolle spielen, aber: "Ganz gleich, wer spielt: Es wird sehr schwierig werden und wir müssen darauf vorbereitet sein."