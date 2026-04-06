Vinicius Junior bestätigt Probleme mit Xabi Alonso: "Ich fand keinen Draht zu ihm"

Er fühle sich bei den Königlichen wohl, beteuerte Vinicius nun, "ich genieße das Vertrauen des Präsidenten. Zum richtigen Zeitpunkt werde ich meinen Vertrag verlängern und noch lange hier weitermachen, denn dies ist der Verein meiner Träume."

Allerdings war davon unter Trainer Xabi Alonso wenig zu spüren, Vinicius lag mit dem Leverkusener Meistermacher über Kreuz. "Ich fand keinen Draht zu ihm", bekannte er vor dem Hinspiel gegen die Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) offen, mit Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa aber pflege er "eine wunderbare Verbindung. Ich hoffe, dass ich weiter mit ihm zusammenarbeiten kann, er hat mir stets Selbstvertrauen geschenkt."