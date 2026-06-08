Verlässt er den BVB im Sommer? Serhou Guirassy hat offenbar eine erste Entscheidung getroffen

Nach Informationen der Bild-Zeitung werde sich der Stürmer im Sommer auf keinen Fall einem Klub aus Saudi-Arabien anschließen. Über einen möglichen Transfer in die Wüste hatte es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gegeben.

Die Vereine der Saudi Pro League würden im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht mehr derart mit Geld um sich schmeißen, heißt es in dem Bericht. Guirassy, der dem Vernehmen nach auf einen letzten großen Vertrag aus ist, wurde von seinem Bruder und Berater Karamba angeblich schon häufiger im nahen Osten angeboten. Außerdem spricht dagegen, dass das Transferfenster in Saudi-Arabien erst am 22. Juli öffnet. Sowohl der 30-Jährige als auch Borussia Dortmund wollen jedoch schon vorher Klarheit haben, spekuliert die Bild-Zeitung.

Stattdessen wolle Guirassy nun dem europäischen Spitzenfußball erhalten bleiben. Interesse soll es von Fenerbahce Istanbul und Aston Villa geben. Beide Vereine zählen aber wohl nicht zu den Auserwählten, die übereinstimmenden Berichten zufolge in diesem Sommer von dessen Ausstiegsklausel Gebrauch machen könnten. Diese soll sich für einige Topklubs auf 35 Millionen Euro belaufen.