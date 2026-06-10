Verlängerung beim BVB unter einer Bedingung? Niko Kovac wünscht sich wohl einen besonderen Transfer

Wie die Sport Bild berichtet, habe Kovac die klare Forderung gestellt, dass er noch mindestens einen produktiven offensiven Mittelfeldspieler als Nachfolger von Julian Brandt auf dem Transfermarkt erhalte.

Kovac vertrete die Meinung, dass der mit dem Brandt-Abgang einhergehende Verlust von elf Scorerpunkten (sieben Tore, vier Vorlagen) mit dem aktuellen Kader nicht einfach aufgefangen werden könne. Neben einem Nachfolger des ablösefrei abgewanderten Brandt fordere Kovac zudem auch noch weitere Zugänge.

Denn anders als extern kommuniziert ("Dass wir nächstes Jahr die Bayern angreifen, das sehe ich jetzt noch nicht so"), habe Kovac intern den Plan gefasst, in der kommenden Saison die Tabellenspitze in der Bundesliga und damit den FC Bayern sehr wohl angreifen zu wollen. Dafür müsse der aktuelle Kader aber auf dem Transfermarkt weiter verstärkt werden.