Nach Informationen von Sky Sport haben die Katalanen in Person von Klubpräsident Joan Laporta Gespräche mit Lewandowskis Berater Pini Zahavi geführt, in welchen signalisiert worden sei, dass man sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bis 2027 vorstellen könne.
Verbleib beim FC Barcelona oder Wechsel im Sommer? Neue Details zur Zukunft von Robert Lewandowski enthüllt
Der polnische Stürmer müsste bei einer Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier zwar Abstriche in Sachen Gehalt machen, scheitern würde ein Deal an den finanziellen Vorstellungen beider Seiten demnach aber nicht.
Gleichzeitig soll aus den USA ein erstes konkretes Angebot von MLS-Klub Chicago Fire bei Lewandowskis Management eingetrudelt sein. Beim ehemaligen Klub von Bayern-Ikone Bastian Schweinsteiger könnte der 37-Jährige nach Saisonende mit Barca umgehend loslegen.
Zudem signalisieren nach wie vor Klubs aus Saudi-Arabien und Italien Interesse - namentlich wurden jüngst die AC Milan sowie Juventus Turin mit Lewandowski in Verbindung gebracht.
Lewandowski hält sich in Zukunftsfragen bedeckt
Der Stürmer hatte sich in der jüngeren Vergangenheit bedeckt gehalten, wie es für ihn weitergeht. Er erklärte Anfang März lediglich, dass für ihn sowohl ein Verbleib bei Barca als auch ein Wechsel zu einem anderen Klub möglich sei: "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment."
Unter Barcelona-Trainer Hansi Flick kommt Lewandowski weiterhin regelmäßig zum Einsatz und steht sogar hin und wieder in der Startelf. Seine Ausbeute lässt sich mit 17 Treffern und drei Assists in 40 Partien in knapp über 2.000 Spielminuten durchaus sehen.
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.