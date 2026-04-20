Verbleib beim FC Barcelona oder Wechsel im Sommer? Neue Details zur Zukunft von Robert Lewandowski enthüllt

Der polnische Stürmer müsste bei einer Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier zwar Abstriche in Sachen Gehalt machen, scheitern würde ein Deal an den finanziellen Vorstellungen beider Seiten demnach aber nicht.

Gleichzeitig soll aus den USA ein erstes konkretes Angebot von MLS-Klub Chicago Fire bei Lewandowskis Management eingetrudelt sein. Beim ehemaligen Klub von Bayern-Ikone Bastian Schweinsteiger könnte der 37-Jährige nach Saisonende mit Barca umgehend loslegen.

Zudem signalisieren nach wie vor Klubs aus Saudi-Arabien und Italien Interesse - namentlich wurden jüngst die AC Milan sowie Juventus Turin mit Lewandowski in Verbindung gebracht.