Unerklärliche Patzer trüben das Gesamtbild: Schlägt der BVB bei einem Ex-Verteidiger des FC Bayern zu?

Die Erfolgssträhne sollte sich jedoch nicht als nachhaltig entpuppen. Rund ein Dreivierteljahr nach seinem spektakulären Wechsel steht Pavard mit Marseille heute auf dem sechsten Tabellenplatz der französischen Liga, die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb ist in ernsthafter Gefahr. Mit gerade einmal einem Sieg aus den vergangenen fünf Begegnungen spricht der Trend deutlich gegen Les Olympiens, der mit hohen Erwartungen verpflichtete De Zerbi ist ebenfalls schon wieder Geschichte - dazu kommen reichlich Nebenkriegsschauplätzen: etwa heftige Fan-Proteste gegen die Klubführung, unsachgemäßer Umgang mit Pyrotechnik oder der Rücktritt von Benatia.

Auch Pavard selbst befindet sich in einer herausfordernden Situation. Der Wechsel zurück in die Heimat stellte sich nicht als der Erfolgstreffer heraus, den sich der 30-Jährige möglicherweise erhofft hatte. Sein Leihgeschäft endet im Sommer und derzeit sprechen nicht viele Indikatoren dafür, dass die Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus Bestand haben wird. Medienberichten zufolge ist OM die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu hoch – sollte man den Europapokal verpassen, ist eine feste Verpflichtung so gut wie ausgeschlossen.

Denn auch leistungstechnisch brachte Pavard Marseille nicht durchgehend die erhoffte Sicherheit und Stabilität. Zwar stand er in wettbewerbsübergreifend 36 Spielen auf dem Rasen (ein Tor, drei Vorlagen) und war einen Großteil der bisherigen Saison als Stammkraft gesetzt, wirklich nachhaltig überzeugen konnte er aber nicht. Wie schon zu seiner Zeit beim FC Bayern München folgten auf starke Leistungen teilweise unerklärliche Patzer und wacklige Auftritte, die das Gesamtbild trüben und die OM-Entscheider offensichtlich dazu bewegen, ihn Ende Juni wieder nach Mailand ziehen zu lassen.