Unerklärliche Patzer trüben das Gesamtbild: Schlägt der BVB bei einem Ex-Verteidiger des FC Bayern zu?

In München war Benjamin Pavard unumstrittener Leistungsträger. Nach einer turbulenten Zeit bei Inter ist der Franzose mittlerweile in Marseille gelandet. Seine Zukunft ist offener denn je.
Als Benjamin Pavard im vergangenen Sommer seinen Abschied von Inter Mailand bekannt gab, um sich leihweise Olympique Marseille anzuschließen, runzelten nicht wenige mit der Stirn. Einen ambitionierten Klub mit sehr guten Chancen auf die nationale Meisterschaft und zumindest Außenseiterchancen auf den Champions-League-Henkelpott zu verlassen und sich stattdessen einem Verein anzuschließen, der in der jüngeren Vergangenheit eher vom Glanz vergangener Tage lebte? Das klang zunächst wenig verheißungsvoll.
Pavard selbst begründete seinen Wechsel, den die L’Equipe sogar als "einen der unwahrscheinlichsten Sommertransfers" der Geschichte bezeichnete, mit dem "Projekt", welches er bei Marseille mitgestalten wolle. "Als Medhi (Benatia, Sportdirektor, Anm. d. Red.) mich anrief, hat mich das sofort begeistert. Als ich vom Interesse Marseilles erfuhr, war für mich klar: Ich wollte mich diesem ehrgeizigen Projekt anschließen, mit der Champions League. Aber auch, um mit dieser Begeisterung im Velodrome (Marseille-Stadion) zu spielen. Als Fußballer sind das Emotionen, die man erleben muss", so der Innenverteidiger.
Einen Wechsel nach Marseille, zurück in seine Heimat, könne er deshalb "nicht ablehnen. Die Infrastruktur ist großartig und die Fans sind immer da. Ich bin nach Frankreich zurückgekehrt, weil ich in sehr jungen Jahren weggegangen bin. Es wird alles getan, um mich hier glücklich zu machen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, und fühle mich geehrt, für OM zu spielen. OM ist ein sehr großer Verein", erklärte Pavard.
Und tatsächlich erwischte der 30-Jährige in Marseille einen außergewöhnlich guten Start. Noch zu Beginn der laufenden Spielzeit stand der Innenverteidiger mit Les Olympiens nach sechs Siegen aus den ersten acht Spielen und zwischenzeitlich fünf Dreiern am Stück auf Platz eins der Ligue 1. Dabei gelang es Marseille am fünften Spieltag gar, das übermächtige Paris Saint-Germain mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg auszuschalten. Unter dem damaligen Trainer Roberto De Zerbi spielte OM recht nett anzusehenden Offensivfußball. Der Move von Pavard, er schien aufzugehen.
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Pavard wird wohl nicht bei Olympique Marseille bleiben
Die Erfolgssträhne sollte sich jedoch nicht als nachhaltig entpuppen. Rund ein Dreivierteljahr nach seinem spektakulären Wechsel steht Pavard mit Marseille heute auf dem sechsten Tabellenplatz der französischen Liga, die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb ist in ernsthafter Gefahr. Mit gerade einmal einem Sieg aus den vergangenen fünf Begegnungen spricht der Trend deutlich gegen Les Olympiens, der mit hohen Erwartungen verpflichtete De Zerbi ist ebenfalls schon wieder Geschichte - dazu kommen reichlich Nebenkriegsschauplätzen: etwa heftige Fan-Proteste gegen die Klubführung, unsachgemäßer Umgang mit Pyrotechnik oder der Rücktritt von Benatia.
Auch Pavard selbst befindet sich in einer herausfordernden Situation. Der Wechsel zurück in die Heimat stellte sich nicht als der Erfolgstreffer heraus, den sich der 30-Jährige möglicherweise erhofft hatte. Sein Leihgeschäft endet im Sommer und derzeit sprechen nicht viele Indikatoren dafür, dass die Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus Bestand haben wird. Medienberichten zufolge ist OM die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu hoch – sollte man den Europapokal verpassen, ist eine feste Verpflichtung so gut wie ausgeschlossen.
Denn auch leistungstechnisch brachte Pavard Marseille nicht durchgehend die erhoffte Sicherheit und Stabilität. Zwar stand er in wettbewerbsübergreifend 36 Spielen auf dem Rasen (ein Tor, drei Vorlagen) und war einen Großteil der bisherigen Saison als Stammkraft gesetzt, wirklich nachhaltig überzeugen konnte er aber nicht. Wie schon zu seiner Zeit beim FC Bayern München folgten auf starke Leistungen teilweise unerklärliche Patzer und wacklige Auftritte, die das Gesamtbild trüben und die OM-Entscheider offensichtlich dazu bewegen, ihn Ende Juni wieder nach Mailand ziehen zu lassen.
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Pavard forderte vom FC Bayern Positions-Garantie
Doch auch dort wird es für den Innenverteidiger aller Voraussicht nach nicht weitergehen. Zwar läuft sein Vertrag bei den Norditalienern noch bis 2028, dass Pavard nach seinem Leih-Intermezzo bei Marseille aber eine zweite Chance bei Inter bekommt, ist äußerst unwahrscheinlich. Dort hatte sich im Zuge seines überraschenden Abgangs im vergangenen Sommer schließlich ein kleiner Konflikt aufgetan, da die Leihe zu Marseille offenbar nicht alleine aus sportlichen Gründen vollzogen wurde. Italienische Medien hatten damals berichtet, dass Pavard mit den Geschehnissen hinter den Kulissen nicht mehr vollumfänglich zufrieden gewesen sei und deshalb beschlossen habe, bei OM ein neues Kapitel aufzuschlagen.
Zumindest Bayern-Fans dürfte dieses Verhalten bekannt vorkommen, hatte Pavard seinen Abschied aus München im Jahr 2023 doch mit ähnlichen Beweggründen verargumentiert. Während die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeister den Franzosen aufgrund seiner Flexibilität, einerseits in der Zentrale als auch rechts hinten in einer Viererkette spielen zu können, überaus schätzten und in ihm den perfekten Kaderspieler sahen, wollte Pavard seinen Aufgabenbereich deutlicher eingrenzen und nur noch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Forderungen, welche die Bayern-Bosse letztlich nicht akzeptierten.
"Die Rolle in der Innenverteidigung liegt mir am meisten. Und ich habe genau deshalb Bayern München verlassen, um als Innenverteidiger spielen zu können", erklärte er später in einem UEFA-Interview. "Ich habe vier fantastische Jahre in München verbracht. Doch ich wusste, dass ich bei Inter glücklich werden würde - weil ich hinten als Teil einer Dreierreihe spiele. Weil ich auch einfach mehr in der defensiven Zentrale spielen wollte."
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Schlägt der BVB im Sommer bei Pavard zu?
Nun steht Pavard vor dem nächsten Neuanfang. Mit seinen 30 Jahren befindet er sich nach wie vor im besten Fußballalter, speziell für Verteidiger. In Topform kann er noch immer einem Großteil der europäischen Topklubs behilflich sein. Zudem dürfte die geforderte Ablösesumme anhand seiner äußerst geringen Zukunftschancen in Mailand nicht sonderlich hoch ausfallen, womöglich könnte der Franzose gar zu einem echten Schnäppchen im anstehenden Transfersommer werden.
Dabei wäre auch der BVB ein potenzieller Kandidat. Die Schwarzgelben sollen Pavards Situation ohnehin genauestens beobachten. Angesichts des bevorstehenden Abgangs von Niklas Süle sowie des drohenden Abgangs von Nico Schlotterbeck nach der Weltmeisterschaft ist Dortmund auf Verstärkungen in der Defensivzentrale angewiesen, lediglich in Sachen Gehalt müsste der Franzose dem BVB wohl ein wenig entgegenkommen. Und im Gegensatz Bayern vor einigen Jahren könnte Dortmund Pavard einen Wechsel sogar mit dessen präferierter Rolle in Niko Kovacs 3-5-2 schmackhaft machen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.