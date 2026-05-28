Wie die Bild berichtet, wolle Undav spätestens bis zum kommenden Dienstag Klarheit über seine Zukunft haben. Dann bricht der 29-Jährige mit dem DFB-Tross in die USA auf. Bereits kurz nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern hatte Undav angedeutet, dass er nur noch bis zu seiner Abreise mit dem DFB-Team zu Verhandlungen bereit stehe. "Ab Mittwoch bin ich weg. Schauen wir mal, was bis dahin passiert", sagte er.
Ultimatum für den VfB Stuttgart: Deniz Undav setzt vor der WM offenbar ein Zeichen im Vertragspoker
Undav liegt offenbar Rekordangebot vom VfB Stuttgart vor
Sollte es bis zu seiner WM-Abreise keine Einigung geben, würden die Gespräche "vorerst auf Eis gelegt", einer Vertragsverlängerung über 2027 hinaus sei dann für diesen Sommer vom Tisch und der VfB liefe Gefahr, Undav ablösefrei zu verlieren. Ab dem 1. Januar dürfte der deutsche Nationalspieler bereits mit anderen Klubs frei verhandeln.
So weit soll es aber nicht kommen. Denn die VfB-Bosse werden Undav laut Bild noch vor dem kommenden Wochenende ein zweites, verbessertes Angebot vorlegen. Eine erste Offerte über einen Dreijahresvertrag mit Option bis 2030 hatte der Topscorer des VfB demnach Anfang Mai abgelehnt.
Nun wollen die VfB-Bosse um CEO Alexander Wehrle und Sportchef Fabian Wohlgemuth noch einmal nachlegen. Der Aufsichtsrat soll dem neuen Vertragsangebot für Undav bereits zugestimmt haben, das ein Grundgehalt von 5,5 bis sechs Millionen Euro pro Jahr (aktuell 4,5 Mio.) und einen Unterschriftsbonus in Höhe von drei Millionen Euro beinhalten soll. Es soll sich um ein vereinsinternes Rekordangebot handeln.
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Undav und Nagelsmann im Fokus vor der WM in den USA
Undav selbst soll den Stuttgarter Verantwortlichen bereits signalisiert haben, sich einen langfristigen Verbleib beim VfB gut vorstellen zu können. Sowohl im Verein, als auch in der Stadt fühle er sich mit seiner Familie sehr wohl. Allerdings sollen auch internationale und zahlungskräftigere Klubs durch Undavs bärenstarke Saison (25 Tore, 14 Vorlagen) auf den DFB-Stürmer aufmerksam geworden sein.
Anders als beim VfB wird Undav wohl dennoch unter Bundestrainer Julian Nagelsmann vorerst als Joker bei der WM eine Rolle spielen. Der Platz in der vordersten Spitze dürfte Kai Havertz nicht zu nehmen sein, auch hinter Nick Woltemade musste sich Undav bei den letzten Testspielen anstellen, obwohl der technisch versierte Schlacks bei Newcastle United eine schwere Zeit durchmacht und Lichtjahre von Undavs Scoringwerten entfernt ist.
Weil Undav letztlich im zweiten Test gegen Ghana zum Matchwinner wurde und sich hinterher trotz der klaren Rollenverteilung von Nagelsmann öffentlich Hoffnungen auf einen Stammplatz machte, ließ sich der Bundestrainer zu einigen fragwürdigen Aussagen in Richtung des VfB-Stürmers hinreißen.Dafür entschuldigte er sich persönlich bei Undav und auch der Spieler selbst bestätigte, dass sein Verhältnis mit Nagelsmann nicht gelitten habe.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".