Ultimatum für den VfB Stuttgart: Deniz Undav setzt vor der WM offenbar ein Zeichen im Vertragspoker

Sollte es bis zu seiner WM-Abreise keine Einigung geben, würden die Gespräche "vorerst auf Eis gelegt", einer Vertragsverlängerung über 2027 hinaus sei dann für diesen Sommer vom Tisch und der VfB liefe Gefahr, Undav ablösefrei zu verlieren. Ab dem 1. Januar dürfte der deutsche Nationalspieler bereits mit anderen Klubs frei verhandeln.

So weit soll es aber nicht kommen. Denn die VfB-Bosse werden Undav laut Bild noch vor dem kommenden Wochenende ein zweites, verbessertes Angebot vorlegen. Eine erste Offerte über einen Dreijahresvertrag mit Option bis 2030 hatte der Topscorer des VfB demnach Anfang Mai abgelehnt.

Nun wollen die VfB-Bosse um CEO Alexander Wehrle und Sportchef Fabian Wohlgemuth noch einmal nachlegen. Der Aufsichtsrat soll dem neuen Vertragsangebot für Undav bereits zugestimmt haben, das ein Grundgehalt von 5,5 bis sechs Millionen Euro pro Jahr (aktuell 4,5 Mio.) und einen Unterschriftsbonus in Höhe von drei Millionen Euro beinhalten soll. Es soll sich um ein vereinsinternes Rekordangebot handeln.