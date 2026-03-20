Uli Hoeneß stichelt in Richtung eines Bundesliga-Rivalen: "Das wird er auch noch begreifen"

Kein anderer Bundesligaklub verkaufte in den vergangenen Jahren derart viele Spieler für hohe Summen ins Ausland wie die Eintracht. 2023 wechselte Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain, 2025 im Januar erst Omar Marmoush für 75 Millionen Euro zu Manchester City und dann Hugo Ekitike im Sommer für 95 Millionen Euro zum FC Liverpool.

Sportlich hechelt die Eintracht den eigenen Ansprüchen aber hinterher. In der Bundesliga rangieren die Frankfurter aktuell nur auf Platz sieben, in der Champions League und im DFB-Pokal sind sie früh ausgeschieden.