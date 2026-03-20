"Ich persönlich bin kein großer Freund vom Verkauf von guten Spielern. Ich sage immer beim FC Bayern: Wir sind ein Käuferverein und kein Verkäuferverein", erklärte Hoeneß auf einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management. In Richtung Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann ergänzte Hoeneß: "Das wird Axel Hellmann auch noch begreifen, dass man auf die Dauer eben bei jedem Verkauf auch Substanz verliert. Es ist schön, wenn man mal 50, 60 Millionen kriegt, aber was ist die Konsequenz?"
Uli Hoeneß stichelt in Richtung eines Bundesliga-Rivalen: "Das wird er auch noch begreifen"
Kein anderer Bundesligaklub verkaufte in den vergangenen Jahren derart viele Spieler für hohe Summen ins Ausland wie die Eintracht. 2023 wechselte Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain, 2025 im Januar erst Omar Marmoush für 75 Millionen Euro zu Manchester City und dann Hugo Ekitike im Sommer für 95 Millionen Euro zum FC Liverpool.
Sportlich hechelt die Eintracht den eigenen Ansprüchen aber hinterher. In der Bundesliga rangieren die Frankfurter aktuell nur auf Platz sieben, in der Champions League und im DFB-Pokal sind sie früh ausgeschieden.
Uli Hoeneß über Harry Kane: "Heute würde ich ihn für 150 Millionen kaufen"
Hoeneß' FC Bayern nahm für einen Spieler unterdessen nie mehr als 45 Millionen Euro ein. Für diese Summe wechselte Robert Lewandowski zum FC Barcelona (2022), Lucas Hernandez zu PSG (2023) und Matthijs de Ligt zu Manchester United (2024).
Der FC Bayern hält dafür den Rekord für den teuersten Neuzugang der Bundesliga: 2023 zahlten die Münchner rund 100 Millionen Euro für Harry Kane. "Heute würde ich ihn für 150 Millionen kaufen", tönte Hoeneß. "Weil der ist ein Traum für Bayern München. Weltweit ein Aushängeschild. Ein guter Charakter, ein Vorbild für unsere Jugend, unsere 18-Jährigen. Der nimmt die in den Arm. Der sagt denen, wie sie den Ball schießen müssen."
Uli Hoeneß über Real Madrid: "Die spielen gar nicht so gut Fußball"
Angesichts von neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund rechnet Hoeneß fest mit einer Titelverteidigung in der Meisterschaft. Das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen werde "schwer", genau wie das anstehende Viertelfinale in der Champions League gegen Real Madrid.
"Die spielen gar nicht so gut Fußball, aber die sind überragend an Routine, die sind auf den Punkt fit", sagte Hoeneß. "Es ist total vermessen, von einem Weiterkommen auszugehen. Aber wir haben lange nicht so große Chancen gehabt vom spielerischen Niveau wie in diesem Jahr."
Die Rekordabgänge von Eintracht Frankfurt
- Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro 2023 zu Paris Saint Germain
- Hugo Ekitike für 95 Millionen Euro 2025 zum FC Liverpool
- Omar Marmoush für 75 Millionen Euro 2025 zu Manchester City
- Luka Jovis für 63 Millionen Euro 2019 zu Real Madrid
- Sebastien Haller für 50 Millionen Euro 2019 zu West Ham United