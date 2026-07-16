Wie die Augsburger Allgemeine nun berichtet, hatte der FC Bayern den 24-Jährigen zwischenzeitlich sogar auf dem Radar. Wann genau das Interesse bestanden haben soll, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ein konkretes Angebot der Münchner sei jedoch nicht eingetrudelt.
Überraschender Name: FC Bayern hatte wohl einen der spannendsten Verteidiger Europas auf dem Zettel
In der Innenverteidigung ist der FC Bayern derzeit ohnehin gut besetzt. Mit Dayot Upamecano und Jonathan Tah hat sich das Stammduo etabliert, während Min-jae Kim und Hiroki Ito als weitere Optionen zur Verfügung stehen. Auch Josip Stanisic kann bei Bedarf im Zentrum aushelfen.
Vor allem Kim, der lange als möglicher Verkaufskandidat galt, soll laut Sky nicht mehr zum Verkauf stehen. Bei Ito sieht die Situation aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit wohl anders aus.
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Chrislain Matsima kam von der AS Monaco zum FC Augsburg
Zu den Transfergerüchten (Crystal Palace soll ihn auf dem Schirm haben) äußerte sich Matsima bei der Augsburger Allgemeinen selbst eher zurückhaltend: "Für den Moment bin ich in Augsburg und möchte nicht zu viel über die Zukunft nachdenken. Ich konzentriere mich ganz auf den Klub hier."
Matsima wechselte 2025 für fünf Millionen Euro fest zum FC Augsburg, nachdem er zuvor von der AS Monaco ausgeliehen worden war. In der vergangenen Saison absolvierte der Franzose 21 Pflichtspiele als Stammspieler, ehe ihn ein Sehnenabriss im linken Oberschenkel für weite Teile der Rückrunde außer Gefecht setzte.
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