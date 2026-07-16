In der Innenverteidigung ist der FC Bayern derzeit ohnehin gut besetzt. Mit Dayot Upamecano und Jonathan Tah hat sich das Stammduo etabliert, während Min-jae Kim und Hiroki Ito als weitere Optionen zur Verfügung stehen. Auch Josip Stanisic kann bei Bedarf im Zentrum aushelfen.

Vor allem Kim, der lange als möglicher Verkaufskandidat galt, soll laut Sky nicht mehr zum Verkauf stehen. Bei Ito sieht die Situation aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit wohl anders aus.