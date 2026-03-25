Überraschender Nachfolger für Julian Brandt: BVB baggert wohl an Kovac-Wunschspieler

Nach Angaben des Blattes sei besonders Vlasics Landsmann Niko Kovac ein großer Fan des offensiven Mittelfeldspielers, günstig werden dürfte ein Transfer jedoch nicht. Vlasics Vertrag in Turin läuft zwar nur noch bis 2027, allerdings soll der Klub eine Option haben, durch die der Vertrag automatisch bis 2028 verlängert werden würde.

Vlasic war nach einer schwierigen ersten Saison bei West Ham United zunächst auf Leihbasis zu Torino gewechselt, ehe der Serie-A-Klub dann rund elf Millionen Euro für den kroatischen Nationalspieler hinblätterte und ihn fest verpflichtete. Die Hammers, die im August 2021 sogar 30 Millionen Euro an ZSKA Moskau überwiesen hatten, waren nicht die erste Station von Vlasic in der Premier League, wo er nicht sein Glück fand.

2017 wechselte er aus der Jugend von Hajduk Split für elf Millionen Euro zum FC Everton, wurde aber nach nur einer Saison und 19 Spielen (zwei Tore, eine Vorlage) an Moskau abgegeben. Dort war der 28-Jährige jahrelang Leistungsträger und kam in 108 Spielen auf insgesamt 54 Torbeteiligungen (33 Tore, 21 Vorlagen), bei West Ham kam er nur selten über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.