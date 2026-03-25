Der BVB ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Julian Brandt offenbar in der Serie A fündig geworden. Wie die italienische Tuttosport berichtet, habe Borussia Dortmund Kontakt zum FC Torino und Nikola Vlasic aufgenommen.
Überraschender Nachfolger für Julian Brandt: BVB baggert wohl an Kovac-Wunschspieler
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Kovac soll Befürworter von Vlasic beim BVB sein
Nach Angaben des Blattes sei besonders Vlasics Landsmann Niko Kovac ein großer Fan des offensiven Mittelfeldspielers, günstig werden dürfte ein Transfer jedoch nicht. Vlasics Vertrag in Turin läuft zwar nur noch bis 2027, allerdings soll der Klub eine Option haben, durch die der Vertrag automatisch bis 2028 verlängert werden würde.
Vlasic war nach einer schwierigen ersten Saison bei West Ham United zunächst auf Leihbasis zu Torino gewechselt, ehe der Serie-A-Klub dann rund elf Millionen Euro für den kroatischen Nationalspieler hinblätterte und ihn fest verpflichtete. Die Hammers, die im August 2021 sogar 30 Millionen Euro an ZSKA Moskau überwiesen hatten, waren nicht die erste Station von Vlasic in der Premier League, wo er nicht sein Glück fand.
2017 wechselte er aus der Jugend von Hajduk Split für elf Millionen Euro zum FC Everton, wurde aber nach nur einer Saison und 19 Spielen (zwei Tore, eine Vorlage) an Moskau abgegeben. Dort war der 28-Jährige jahrelang Leistungsträger und kam in 108 Spielen auf insgesamt 54 Torbeteiligungen (33 Tore, 21 Vorlagen), bei West Ham kam er nur selten über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.
Vlasic nicht nur beim BVB umworben
Anders liegt der Fall bei Torino. Dort ist Vlasic mittlerweile sogar stellvertretender Kapitän und stand in jedem Ligaspiel in der Startelf. In der laufenden Saison kommt er auf acht Tore und fünf Vorlagen in 33 Pflichtspielen. Neben der zentralen Offensivposition kann Vlasic auch als Halbstürmer oder Linksaußen eingesetzt werden. Ein Profil, dass dem des scheidenden Brandt sehr ähnlich ist.
Seit mehreren Wochen ist bekannt, dass der 29-Jährige Borussia Dortmund sieben Jahre nach seinem 25 Millionen Euro schweren Wechsel von Bayer Leverkusen verlassen wird. Obgleich Brandt stets zumindest als verlässlicher Scorer beim BVB starke Zahlen auflegte, wurde er seit geraumer Zeit besonders beim Dortmunder Anhang aufgrund seiner schwankenden Leistungen und phlegmatischen Auftritte besonders in puncto Defensivarbeit kritisch beäugt. In bis dato 300 Pflichtspielen für den BVB war Brandt an 125 Treffern direkt beteiligt (56 Tore, 69 Vorlagen).
Vlasic steckt derweil mit Torino noch im Abstiegskampf und ist dort für die "Granata" neben Giovanni Simeone der wichtigste Spieler in der Offensive. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt sechs Punkte.
Der BVB soll derweil mit seinem Interesse nicht allein stehen. Aus der Bundesliga soll auch Eintracht Frankfurt Vlasic im Blick haben. Laut Tuttosport sei indes Roma-Trainer Gian Piero Gasperini ein großer Bewunderer von Vlasic sein. Allerdings ist fraglich, ob Gasperini seinen Trainer-Job in der italienischen Hauptstadt noch lange behalten darf.
Julian Brandt und Nikola Vlasic: Leistungsdaten und Statistiken
- Julian Brandt: 583 Spiele, 134 Tore, 147 Torvorlagen
- Nikola Vlasic: 414 Spiele, 70 Tore, 63 Vorlagen
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.