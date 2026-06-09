Überraschende Transfer-Option: Wird der BVB eine große Enttäuschung dank eines Kompromisses los?

Anfang Juni hatte Transferjournalist Matteo Moretto berichtet, dass der sensationelle Champions-League-Teilnehmer aus der Serie A die Verhandlungen in der Causa Couto schon gestartet habe. Nun berichtet Sky aber, dass zumindest bei einem Wechsel zum vom Cesc Fabregas trainierten Klub "nur eine Leihe möglich" sei. Nach Angaben von Moretto sei Couto mittlerweile selbst "offen für einen Wechsel", die Verhandlungen hätten ein fortgeschrittenes Stadium erreicht.

Couto konnte auch im zweiten Jahr bei den Dortmundern nur selten überzeugen. Zwar steigerte sich der rechte Schienenspieler im Vergleich zu seiner völlig verkorksten Debüt-Spielzeit, in der ihm große Anpassungsschwierigkeiten zu schaffen machten. Aber sich festspielen konnte er sich erneut kaum.

Das lag auch daran, dass Konkurrent Julian Ryerson seine bis dato beste Saison für die Schwarzgelben spielte und am Ende starke 18 Torvorlagen in 42 Pflichtspielen verbuchte. Dahingehend waren Coutos drei Tore und drei Vorlagen schlicht zu wenig für einen Spieler, für den der BVB nach nur wenigen Spielen in der Vorsaison die mit Manchester City vereinbarte Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro ziehen musste.

Besonders in der Schlussphase der abgelaufenen Saison kam Couto unter Trainer Niko Kovac kaum noch zum Zug. In den letzten acht Spieltagen sammelte er nur noch zusammengerechnet acht Minuten Spielzeit, fünfmal saß er über 90 Minuten auf der Bank.