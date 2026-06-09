Wie Sky berichtet, könne sich Borussia Dortmund sogar eine Leihe beim bislang über weite Strecken enttäuschenden 24-Jährigen vorstellen. Hintergrund: Como 1907 sei nach Angaben des Bezahlsenders zwar an einer Verpflichtung des Brasilianers interessiert, könne die Ablöseforderungen des BVB in Höhe von mindestens 20 Millionen Euro aber nicht erfüllen.
Überraschende Transfer-Option: Wird der BVB eine große Enttäuschung dank eines Kompromisses los?
BVB fordert Einkaufssumme für den erneut enttäuschenden Couto
Anfang Juni hatte Transferjournalist Matteo Moretto berichtet, dass der sensationelle Champions-League-Teilnehmer aus der Serie A die Verhandlungen in der Causa Couto schon gestartet habe. Nun berichtet Sky aber, dass zumindest bei einem Wechsel zum vom Cesc Fabregas trainierten Klub "nur eine Leihe möglich" sei. Nach Angaben von Moretto sei Couto mittlerweile selbst "offen für einen Wechsel", die Verhandlungen hätten ein fortgeschrittenes Stadium erreicht.
Couto konnte auch im zweiten Jahr bei den Dortmundern nur selten überzeugen. Zwar steigerte sich der rechte Schienenspieler im Vergleich zu seiner völlig verkorksten Debüt-Spielzeit, in der ihm große Anpassungsschwierigkeiten zu schaffen machten. Aber sich festspielen konnte er sich erneut kaum.
Das lag auch daran, dass Konkurrent Julian Ryerson seine bis dato beste Saison für die Schwarzgelben spielte und am Ende starke 18 Torvorlagen in 42 Pflichtspielen verbuchte. Dahingehend waren Coutos drei Tore und drei Vorlagen schlicht zu wenig für einen Spieler, für den der BVB nach nur wenigen Spielen in der Vorsaison die mit Manchester City vereinbarte Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro ziehen musste.
Besonders in der Schlussphase der abgelaufenen Saison kam Couto unter Trainer Niko Kovac kaum noch zum Zug. In den letzten acht Spieltagen sammelte er nur noch zusammengerechnet acht Minuten Spielzeit, fünfmal saß er über 90 Minuten auf der Bank.
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BVB-Zukunft von Couto abhängig von Ryerson?
Dabei hatte es für ihn bedeutend besser begonnen in dieser Saison. Couto stand mehrfach in Folge in der Startelf und steigerte sich merklich. Er verringerte die große Bandbreite seiner vorherigen Unzulänglichkeiten - technische Fehler, schwaches Stellungsspiel, miese Zweikampfquote, zu geringe Physis - und schüttelte seine hohe Fehlerquote nach und nach ab. In der Offensive zog er häufig ins Zentrum, auch seine Flanken wurden besser. Fünf seiner sechs Torbeteiligungen brachte er in der Hinrunde zustande.
"Ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden", hatte Kovac noch vor wenigen Wochen gesagt: "Yan hat in dieser Saison sehr viel mehr Spielzeit gehabt als letztes Jahr. Julian performt richtig gut, macht das offensiv klasse. Er hat die meisten Assists gegeben. Deswegen ist es für Yan schmerzhaft, aber für mich umso schöner, dass ich zwei gute Jungs auf der rechten Seite habe."
Und womöglich spricht dieser Kovac-Satz sogar für einen Verbleib von Couto im Sommer. Denn aufgrund seiner unglaublichen Assist-Rate soll Ryerson das Interesse einiger Top-Klubs auf sich gezogen haben. Unter anderem soll Manchester United den norwegischen WM-Fahrer auf dem Zettel haben. Der BVB fordere laut Sky mindestens 30 Millionen Euro für Ryerson.
Zumindest vor wenigen Wochen verwies Dortmunds Sportgeschäftsführer Lars Ricken das jedoch noch ins Reich der Fabeln und bezeichnete die Spekulationen über einen Ryerson-Abschied als "völligen Quatsch". Auch Ryerson selbst stellte auf Nachfrage eines Reporters klar: "Du bist ja richtig schlau. Du weißt ja mehr als ich. Ich habe ja zwei Jahre Vertrag hier. Also mehr Gedanken mache ich mir nicht."