Der FC Liverpool hat offenbar durchaus überraschende Pläne für die Zukunft von Trainer Arne Slot.
Überraschende Trainerentscheidung beim FC Liverpool? Angebliche Pläne der Reds mit Arne Slot enthüllt
FC Liverpool: Dürfte Arne Slot auch bei Verpassen der Champions League bleiben?
Wie der renommierte Sportjournalist David Ornstein im Podcast The Athletic FC berichtet, will der noch amtierende englische Meister selbst im Falle eines Verpassens der Qualifikation für die Champions League an Slot festhalten.
In den vergangenen Wochen war die Luft für Slot an der Anfield Road eigentlich immer dünner geworden. Spätestens mit dem Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain verfestigte sich die einhellige Prognose, dass der Niederländer am Ende der enttäuschenden aktuellen Saison entlassen werden könnte. "Slot schlafwandelt der Entlassung entgegen", schrieb beispielsweise die Daily Mail, nachdem Liverpool Anfang April im Viertelfinale des FA Cups bei Manchester City mit 0:4 untergegangen war.
Laut Ornstein verfolgen die Verantwortlichen an der Anfield Road trotz der negativen Entwicklungen allerdings den klaren Plan, weiterhin auf Slot zu setzen, dessen Vertrag noch bis 2027 datiert ist. Und das explizit unabhängig davon, ob man die Spielzeit mit einer erfolgreichen Qualifikation für die Champions League noch versöhnlich beenden kann.
Die Reds profitieren beim letzten verbliebenen Saisonziel davon, dass die Premier League einen fünften CL-Startplatz für die kommende Spielzeit bereits sicher hat. Der aktuelle Tabellenrang fünf würde also reichen, allerdings beträgt der Vorsprung auf Platz sechs (FC Chelsea) lediglich vier Punkte. Und das Restprogramm hat es in sich: Am Sonntag steht das hitzige Stadtderby beim FC Everton an und nach einem keineswegs zu unterschätzenden Heimspiel gegen Crystal Palace geht es für die Slot-Elf mit Manchester United (auswärts), Chelsea (zuhause) und Aston Villa (auswärts) hintereinander gegen drei namhafte direkte Konkurrenten im Rennen um die Champions League. Am letzten Spieltag wartet schließlich mit dem FC Brentford der Überraschungs-Siebte, der dann ebenfalls noch europäische Ambitionen haben könnte.
- AFP
Eine Personalentscheidung gegen PSG brachte Liverpool-Trainer Arne Slot viel Kritik ein
Slot hatte Liverpool 2024 übernommen und das schwierige Erbe von Vereinsikone Jürgen Klopp angetreten. Gleich in seiner ersten Saison führte der Niederländer die Reds zum Meistertitel und auch die zweite Spielzeit startete mit fünf Siegen aus den ersten fünf Ligapartien stark.
Doch seither stellten sich mehr und mehr Probleme ein, eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League war schon sehr früh abgeschrieben. Da Liverpool im EFL Cup früh gescheitert war und mit dem Debakel gegen City auch aus dem FA Cup flog, ruhten die letzten Titelhoffnungen auf der Champions League.
Im Viertelfinale gegen PSG war allerdings nach zwei 0:2-Niederlagen verdientermaßen Endstation und nach dem Rückspiel am Dienstag stand Slot allen voran für eine Personalentscheidung in der Kritik. So hatte er überraschenderweise den erst kurz zuvor von einer rund dreimonatigen Verletzungspause zurückgekehrten Stürmer Alexander Isak in die Startelf beordert, Mohamed Salah oder Cody Gakpo saßen stattdessen auf der Bank.
Die Maßnahme hatte Slot damit erklärt, dass er Isak hinsichtlich einer möglichen Verlängerung nicht als Joker bringen wollte, da dem zuvor lange verletzten Schweden in der Extra Time die Luft hätte ausgehen können. "Aber 45 Minuten zu spielen und in der Halbzeit zu schauen, wie er sich fühlt, wenn er fünf bis zehn Minuten drauflegt, das war eine Möglichkeit", so Slot, der den weitestgehend unauffälligen Isak zur zweiten Halbzeit durch Gakpo ersetzte.
Unter anderem vom ehemaligen Liverpool-Profi Dietmar Hamann musste sich Slot nach dem Spiel Spott für seine Entscheidung anhören: "Wenn der (Isak, d. Red.) drei Monate nicht spielt und dann kommt er gegen die beste Mannschaft Europas. Da soll er spielen. Und er (Slot, d. Red.) will ihn nicht einwechseln, weil er dann möglicherweise die Verlängerung nicht spielen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe vor dem Mann höchsten Respekt gehabt, aber so etwas habe ich noch nie gehört", schimpfte Hamann bei Sky und fügte an: "Ich weiß nicht, ob es so etwas schon einmal gegeben hat. Wahrscheinlich schon, aber nicht in der Champions League."
Das Restprogramm des FC Liverpool
Spieltag
Gegner
33
FC Everton (A)
34
Crystal Palace (H)
35
Manchester United (A)
36
FC Chelsea (H)
37
Aston Villa (A)
38
FC Brentford (H)