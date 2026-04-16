Überraschende Trainerentscheidung beim FC Liverpool? Angebliche Pläne der Reds mit Arne Slot enthüllt

Slot hatte Liverpool 2024 übernommen und das schwierige Erbe von Vereinsikone Jürgen Klopp angetreten. Gleich in seiner ersten Saison führte der Niederländer die Reds zum Meistertitel und auch die zweite Spielzeit startete mit fünf Siegen aus den ersten fünf Ligapartien stark.

Doch seither stellten sich mehr und mehr Probleme ein, eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League war schon sehr früh abgeschrieben. Da Liverpool im EFL Cup früh gescheitert war und mit dem Debakel gegen City auch aus dem FA Cup flog, ruhten die letzten Titelhoffnungen auf der Champions League.

Im Viertelfinale gegen PSG war allerdings nach zwei 0:2-Niederlagen verdientermaßen Endstation und nach dem Rückspiel am Dienstag stand Slot allen voran für eine Personalentscheidung in der Kritik. So hatte er überraschenderweise den erst kurz zuvor von einer rund dreimonatigen Verletzungspause zurückgekehrten Stürmer Alexander Isak in die Startelf beordert, Mohamed Salah oder Cody Gakpo saßen stattdessen auf der Bank.

Die Maßnahme hatte Slot damit erklärt, dass er Isak hinsichtlich einer möglichen Verlängerung nicht als Joker bringen wollte, da dem zuvor lange verletzten Schweden in der Extra Time die Luft hätte ausgehen können. "Aber 45 Minuten zu spielen und in der Halbzeit zu schauen, wie er sich fühlt, wenn er fünf bis zehn Minuten drauflegt, das war eine Möglichkeit", so Slot, der den weitestgehend unauffälligen Isak zur zweiten Halbzeit durch Gakpo ersetzte.

Unter anderem vom ehemaligen Liverpool-Profi Dietmar Hamann musste sich Slot nach dem Spiel Spott für seine Entscheidung anhören: "Wenn der (Isak, d. Red.) drei Monate nicht spielt und dann kommt er gegen die beste Mannschaft Europas. Da soll er spielen. Und er (Slot, d. Red.) will ihn nicht einwechseln, weil er dann möglicherweise die Verlängerung nicht spielen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe vor dem Mann höchsten Respekt gehabt, aber so etwas habe ich noch nie gehört", schimpfte Hamann bei Sky und fügte an: "Ich weiß nicht, ob es so etwas schon einmal gegeben hat. Wahrscheinlich schon, aber nicht in der Champions League."