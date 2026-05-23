Trotz Einigung mit Dortmund: FC Liverpool schnappt dem BVB einen Wunschspieler weg

Demnach habe der BVB gewisse Transferforderungen "nicht erfüllen" können. Dass es sich dabei um die Ablöse handelt, darf bezweifelt werden. Martinez sei nach Sky-Angaben einer der Wunschspieler der Dortmunder im kommenden Transfersommer gewesen.

Offiziell ist der Wechsel von Martinez zu den Reds aber noch nicht. Demnach stehe noch der Medizincheck in England vor Ort aus. Atletico Nacional aus Kolumbien erhalte als abgebender Verein bei Martinez eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Fest zum FC Liverpool wechseln darf Martinez allerdings erst mit Erreichen seines 18. Lebensjahrs - also nach der kommenden Saison. Martinez wird erst am 5. April 2027 volljährig.