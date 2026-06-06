Transferüberraschung könnte sich anbahnen: Wechselt ein DFB-Hoffnungsträger zu Real Sociedad?

Atubolu hat in Freiburg zwar noch ein Jahr Vertrag bis 2027, ein Wechsel in diesem Sommer ist aber sehr wahrscheinlich. Zumal die Breisgauer mit Mio Backhaus, der für zwölf Millionen Euro von Werder Bremen kommt, den designierten Atubolu-Ersatz als neue Nummer 1 bereits verpflichtet haben. Zudem hatte Atubolu eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen und damit hat der Europa-League-Finalist diesen Sommer die letzte Chance, noch eine adäquate Ablöse für das Eigengewächs zu kassieren.

Wo es für Atubolu, seit 2023 Stammbesetzung im Kasten des SCF und mittlerweile einer der besten deutschen Keeper, weiter geht, ist derweil noch völlig offen. Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass Atubolu ein Fiasko drohe, da weder bei ihm noch bei Freiburg bisher ein konkretes Angebot eines interessierten Vereins eingegangen sei. "Er hat sich komplett verzockt", heißt es in dem Bericht, der das bedrohliche Szenario eines Tribünenplatzes für den 24-Jährigen zeichnet.

Laut Mundo Deportivo soll mit Real Sociedad nun aber mindestens ein namhafter potenzieller Abnehmer vorstellig werden. Entgegen des Sport-Bild-Berichts hat Atubolu dem Vernehmen nach weitere Optionen, einigen Premier-League-Klubs, Inter und AC Mailand sowie Atletico Madrid wird ebenfalls Interesse nachgesagt.

Atubolu gilt als möglicher deutscher Nationaltorwart der Zukunft, den Sprung in den Kader für die WM 2026 hat der Freiburger allerdings noch nicht geschafft. Im Oktober vergangenen Jahres war der ehemalige U21-Nationalkeeper in der WM-Qualifikation zwar schon einmal Teil des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann, auf sein erstes A-Länderspiel wartet Atubolu allerdings noch.