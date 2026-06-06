Torhüter Noah Atubolu vom SC Freiburg weckt offenbar das Interesse des spanischen Pokalsiegers.
Transferüberraschung könnte sich anbahnen: Wechselt ein DFB-Hoffnungsträger zu Real Sociedad?
Real Sociedads Trainer hat wohl deutsches Torwart-Quartett um Atubolu im Auge
Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, ist Atubolu einer der Kandidaten bei Real Sociedad.
Demnach soll Trainer Pellegrino Matarazzo bei den Basken vier deutsche Torhüter auf dem Zettel haben. Da der aktuelle Keeper von La Real, Alex Remiro, derzeit wohl mit der SSC Neapel verhandelt und sich dem italienischen Topklub anschließen könnte, benötigt Matarazzo möglicherweise einen Ersatz zwischen den Pfosten.
Neben Atubolu zählen zu Matarazzos Shortlist offenbar auch noch Finn Dahmen (FC Augsburg), Bernd Leno (FC Fulham) und Steven Benda, der zuletzt von Fulham an Feyenoord Rotterdam verliehen war. Bei den Verantwortlichen des Copa-del-Rey-Siegers soll auch Napolis Alex Meret Thema sein, der im Tausch mit Remiro nach Spanien kommen könnte. Allerdings soll Real Sociedad nicht gerade Merets favorisiertes Ziel sein und Matarazzo würde sich ohnehin lieber um einen Torwart aus dem deutschen Quartett bemühen.
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Noah Atubolu zu Real Sociedad? Weitere namhafte Vereine sollen dran sein
Atubolu hat in Freiburg zwar noch ein Jahr Vertrag bis 2027, ein Wechsel in diesem Sommer ist aber sehr wahrscheinlich. Zumal die Breisgauer mit Mio Backhaus, der für zwölf Millionen Euro von Werder Bremen kommt, den designierten Atubolu-Ersatz als neue Nummer 1 bereits verpflichtet haben. Zudem hatte Atubolu eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen und damit hat der Europa-League-Finalist diesen Sommer die letzte Chance, noch eine adäquate Ablöse für das Eigengewächs zu kassieren.
Wo es für Atubolu, seit 2023 Stammbesetzung im Kasten des SCF und mittlerweile einer der besten deutschen Keeper, weiter geht, ist derweil noch völlig offen. Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass Atubolu ein Fiasko drohe, da weder bei ihm noch bei Freiburg bisher ein konkretes Angebot eines interessierten Vereins eingegangen sei. "Er hat sich komplett verzockt", heißt es in dem Bericht, der das bedrohliche Szenario eines Tribünenplatzes für den 24-Jährigen zeichnet.
Laut Mundo Deportivo soll mit Real Sociedad nun aber mindestens ein namhafter potenzieller Abnehmer vorstellig werden. Entgegen des Sport-Bild-Berichts hat Atubolu dem Vernehmen nach weitere Optionen, einigen Premier-League-Klubs, Inter und AC Mailand sowie Atletico Madrid wird ebenfalls Interesse nachgesagt.
Atubolu gilt als möglicher deutscher Nationaltorwart der Zukunft, den Sprung in den Kader für die WM 2026 hat der Freiburger allerdings noch nicht geschafft. Im Oktober vergangenen Jahres war der ehemalige U21-Nationalkeeper in der WM-Qualifikation zwar schon einmal Teil des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann, auf sein erstes A-Länderspiel wartet Atubolu allerdings noch.
Noah Atubolu: Seine Länderspiele für deutsche U-Nationalteams
Team
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2
U21
22