Goal.com
Live

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Transferpoker um Serhou Guirassy spitzt sich wohl zu: Gerät der BVB unter Zugzwang?

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy

Wechselt Serhou Guirassy in die Türkei oder platzt der Transfer? Der Poker könnte zeitnah entschieden sein.

Der Transferpoker zwischen Borussia Dortmund und Fenerbahce um Stürmerstar Serhou Guirassy spitzt sich offenbar entscheidend zu.

  • Fenerbahce will Angebot für Guirassy an den BVB nochmal nachbessern

    Nachdem der türkische Topklub zuletzt dem Vernehmen nach 35 Millionen Euro Ablöse für Guirassy offerierte, soll das Angebot dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu zufolge nun noch einmal aufgebessert worden sein. Eine genaue Summe nennt er nicht, allerdings dürfte es sich um die finale Offerte handeln.

    Denn sollte der BVB ablehnen, will sich Fener laut Sabuncuoglu umorientieren. Der Vizemeister der Süper Lig werde seinen Fokus für eine Verstärkung auf der Neun dann auf Ollie Watkins von Aston Villa richten, heißt es. Dortmund derweil soll mindestens 40 Millionen Euro Ablöse für Guirassy haben wollen.


    • Werbung
  • Guirassy Testgetty

    BVB-Zukunft von Guirassy fraglich

    Hinter der Zukunft des 30-Jährigen, bei der Borussia noch bis 2028 unter Vertrag, stehen seit Monaten Fragezeichen. Mitte Juni hatte Bruder und Berater Karamba Guirassy einen angeblich bevorstehenden Wechsel zu Fenerbahce noch dementiert, betonte aber zeitgleich, dass der Torjäger bezüglich seiner Zukunft die Augen offen halte. Guirassy "prüft derzeit seine Optionen für die kommende Saison", so der Berater bei Sky.

    Im Falle eines Abgangs von Guirassy soll der BVB als Nachfolger allen voran Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim im Visier haben. Auch um Folarin Balogun von der AS Monaco, der bei der WM mit Co-Gastgeber USA für Furore sorgt, gab es zuletzt Spekulationen.

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
Klub Freundschaftsspiele
Oberhausen crest
Oberhausen
RWO
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB