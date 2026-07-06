Transferpoker um Serhou Guirassy spitzt sich wohl zu: Gerät der BVB unter Zugzwang?

Nachdem der türkische Topklub zuletzt dem Vernehmen nach 35 Millionen Euro Ablöse für Guirassy offerierte, soll das Angebot dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu zufolge nun noch einmal aufgebessert worden sein. Eine genaue Summe nennt er nicht, allerdings dürfte es sich um die finale Offerte handeln.

Denn sollte der BVB ablehnen, will sich Fener laut Sabuncuoglu umorientieren. Der Vizemeister der Süper Lig werde seinen Fokus für eine Verstärkung auf der Neun dann auf Ollie Watkins von Aston Villa richten, heißt es. Dortmund derweil soll mindestens 40 Millionen Euro Ablöse für Guirassy haben wollen.



