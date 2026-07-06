Der Transferpoker zwischen Borussia Dortmund und Fenerbahce um Stürmerstar Serhou Guirassy spitzt sich offenbar entscheidend zu.
Transferpoker um Serhou Guirassy spitzt sich wohl zu: Gerät der BVB unter Zugzwang?
Fenerbahce will Angebot für Guirassy an den BVB nochmal nachbessern
Nachdem der türkische Topklub zuletzt dem Vernehmen nach 35 Millionen Euro Ablöse für Guirassy offerierte, soll das Angebot dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu zufolge nun noch einmal aufgebessert worden sein. Eine genaue Summe nennt er nicht, allerdings dürfte es sich um die finale Offerte handeln.
Denn sollte der BVB ablehnen, will sich Fener laut Sabuncuoglu umorientieren. Der Vizemeister der Süper Lig werde seinen Fokus für eine Verstärkung auf der Neun dann auf Ollie Watkins von Aston Villa richten, heißt es. Dortmund derweil soll mindestens 40 Millionen Euro Ablöse für Guirassy haben wollen.
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BVB-Zukunft von Guirassy fraglich
Hinter der Zukunft des 30-Jährigen, bei der Borussia noch bis 2028 unter Vertrag, stehen seit Monaten Fragezeichen. Mitte Juni hatte Bruder und Berater Karamba Guirassy einen angeblich bevorstehenden Wechsel zu Fenerbahce noch dementiert, betonte aber zeitgleich, dass der Torjäger bezüglich seiner Zukunft die Augen offen halte. Guirassy "prüft derzeit seine Optionen für die kommende Saison", so der Berater bei Sky.
Im Falle eines Abgangs von Guirassy soll der BVB als Nachfolger allen voran Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim im Visier haben. Auch um Folarin Balogun von der AS Monaco, der bei der WM mit Co-Gastgeber USA für Furore sorgt, gab es zuletzt Spekulationen.
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