Der Telegraph schreibt, dass sich unter den Verantwortlichen des Premier-League-Klubs der Eindruck verfestige, dass Gordon im Sommer einen Wechsel anstrebe, um sich eine neue Herausforderung zu suchen.
Transferhammer des FC Bayern? Wunschkandidat will im Sommer angeblich wechseln
Antriebsfeder des Offensivspielers sei der Wunsch, sich in Europa auf allerhöchstem Level zu beweisen. Mit seinem aktuellen Klub dürfte sich das schwierig gestalten, da Newcastle als Tabellen-14. des englischen Oberhauses mit zehn Punkten Rückstand auf Rang fünf kaum noch Aussichten auf die Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison hat.
Gordons neue Herausforderung könnte in der bayerischen Landeshauptstadt liegen. In den vergangenen Tagen nahmen die Berichte um ein Interesse des FC Bayern an einem Transfer des Angreifers zur neuen Saison Fahrt auf. Laut übereinstimmenden Medienberichten gibt es bereits Kontakt zwischen den FCB-Verantwortlichen und Gordon. Sky berichtete zum Beispiel am Wochenanfang von "sehr konkreten" Gesprächen mit dem 25 Jahre alten Stürmer.
Dieser soll der Wunschkandidat für die linke Angriffsseite sein, hier sind die Bayern auf der Suche nach einem Backup und Herausforderer für Luis Diaz. Gordon sei dabei der "absolute Wunschkandidat". Geht es nach ihm, soll eine Entscheidung über seine Zukunft noch vor dem Beginn der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko fallen.
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Auch der FC Arsenal hat wohl Interesse an Anthony Gordon
Die BBC berichtet derweil, Newcastle sei zwar durchaus dazu bereit, sich Angebote für Gordon anzuhören. Ernsthafte Gespräche könne man mit den Magpies auch aufgrund der Vertragslage (Gordon hat noch vier Jahre Vertrag) aber erst ab einem Mindestgebot von 80 Millionen Euro führen. Eine Summe, die Gordon neben Lucas Hernandez und nach Harry Kane (95 Millionen) zum zweitteuersten Neuzugang der Münchner Vereinsgeschichte machen würde. Gemäß Sky seien die Bayern allerdings zunächst bereit, "nur" 70 Millionen Euro Ablöse für Gordon zu zahlen.
Mit seinem Interesse an Gordon steht der FC Bayern mittlerweile aber längst nicht mehr alleine da. Laut Transferexperte Fabrizio Romano gibt es besonders aus der Premier League einige Klubs, die ebenfalls um die Dienste des englischen Nationalspielers (17 Einsätze, 2 Tore für die Three Lions) buhlen. Namentlich wurde in den vergangenen Wochen bereits PL-Tabellenführer FC Arsenal mit Gordon in der Verbindung gebracht.
Der Rechtsfuß wechselte im Januar 2023 für rund 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Everton nach Newcastle. Dort gewann er im Vorjahr den Carabao Cup und ist im Team von Eddie Howe absoluter Stammspieler und Leistungsträger.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro