Transferhammer des FC Bayern? Wunschkandidat will im Sommer angeblich wechseln

Antriebsfeder des Offensivspielers sei der Wunsch, sich in Europa auf allerhöchstem Level zu beweisen. Mit seinem aktuellen Klub dürfte sich das schwierig gestalten, da Newcastle als Tabellen-14. des englischen Oberhauses mit zehn Punkten Rückstand auf Rang fünf kaum noch Aussichten auf die Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison hat.

Gordons neue Herausforderung könnte in der bayerischen Landeshauptstadt liegen. In den vergangenen Tagen nahmen die Berichte um ein Interesse des FC Bayern an einem Transfer des Angreifers zur neuen Saison Fahrt auf. Laut übereinstimmenden Medienberichten gibt es bereits Kontakt zwischen den FCB-Verantwortlichen und Gordon. Sky berichtete zum Beispiel am Wochenanfang von "sehr konkreten" Gesprächen mit dem 25 Jahre alten Stürmer.

Dieser soll der Wunschkandidat für die linke Angriffsseite sein, hier sind die Bayern auf der Suche nach einem Backup und Herausforderer für Luis Diaz. Gordon sei dabei der "absolute Wunschkandidat". Geht es nach ihm, soll eine Entscheidung über seine Zukunft noch vor dem Beginn der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko fallen.