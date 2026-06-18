Transfercoup perfekt: Real Madrid schlägt beim FC Liverpool zu

Der französische WM-Teilnehmer, der vor fünf Jahren von RB Leipzig zum FC Liverpool gewechselt war, kommt ablösefrei in die spanische Hauptstadt und erhält einen Vertrag bis Sommer 2030.

Zuvor hatte Real nach der Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Marc Cucurella auch den Transfer des Portugiesen Bernardo Silva bekannt gegeben. Zudem verkündeten die "Königlichen" zuletzt die Vertragsverlängerung des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger um ein Jahr.

Starcoach Mourinho kehrt nach 13 Jahren zu den Königlichen zurück, mit Real war er 2012 Meister und 2013 Pokalsieger geworden und soll nun den Klub zu weiteren Titeln führen. In der vergangenen Saison war Madrid ohne Titelgewinn seinen Ansprüchen nicht gerecht geworden.