Transfer-Hammer um DFB-Juwel? Renommierte Klubs buhlen offenbar um 20-Millionen-Stürmer

Dort sollen sich besonders der SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt mit einem Transfer von Pejcinovic beschäftigen. Die Wölfe seien sich bewusst darüber, dass einer der wenigen Lichtblicke im Wolfsburger Ensemble Begehrlichkeiten geweckt hat und würden bei einem "außergewöhnlichen Angebot" ins Grübeln kommen. Allerdings müsse ein Klub mit einer Offerte "weit über 20 Millionen Euro" in der Autostadt vorstellig werden, um Pejcinovic loszueisen.

Dass große Klubs um ihn buhlen, ist für den 21-Jährigen nicht neu. Bereits vor zwei Jahren soll sich Manchester City um die Dienste des Sturm-Juwels bemüht haben. Treiber hinter dem City-Werben soll kein Geringerer als Pep Guardiola gewesen sein. Pejcinovic hatte damals in der U19 des VfL in 21 Spielen 31 Tore geschossen und auch in den U-Nationalmannschaften Deutschlands über alle Maßen überzeugt (38 Spiele, 38 Tore von U16 bis U19).

Allerdings erlitt Pejcinovic damals einen heftigen Rückschlag: Als er im Saisonendspurt zu den Profis hochgezogen wurde, brach er sich den Mittelfuß und fiel danach monatelang aus. Es folgte eine durchaus gute Leihe zum damals ambitionierten Zweiligisten Fortuna Düsseldorf, die jedoch abermals von Verletzungen geprägt war.