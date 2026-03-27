Top-Talent vor dem Absprung: Bahnt sich beim BVB der nächste Sommer-Abgang an?

Derzeit ist Wätjen vom BVB an Zweitligist Bochum verliehen. Beim VfL kommt der zentrale Mittelfeldmann aber nur als Rotationsspieler zum Einsatz, Trainer Uwe Rösler vertraut stattdessen eher auf die beiden Eigengewächse Mats Pannewig und Cajetan Lenz.

Nach WAZ-Infos werde deshalb diskutiert, ob es im Sommer zu einem weitere Leihgeschäft oder gar einem festen Transfer zu einem anderen Klub kommen könnte. Mehrere, namentlich nicht genannte Bundesligisten sollen Interesse zeigen, jedoch sei auch ein weitere Saison beim VfL Bochum nicht ausgeschlossen.

Beim BVB wird Wätjen zumindest kurz- bis mittelfristig eher weniger Aussicht auf ausreichend Spielzeit haben. Für die kommende Spielzeit stehen mit Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham und Carney Chukwuemeka bereits vier hochkarätige Optionen auf seiner Position zur Verfügung, darüber hinaus würde Dortmund eigentlich gerne noch einen weiteren Sechser unter Vertrag nehmen.