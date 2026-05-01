Super als Joker, mau als Starter: Warum Fabio Silva beim BVB gemischte Gefühle auslöst

25 Partien hat der 23-Jährige bislang im deutschen Oberhaus absolviert, 18-mal davon kam er von der Bank. Und brachte dann starke sieben seiner acht Torbeteiligungen zustande. Einzig beim 3:2-Heimsieg gegen St. Pauli Mitte Januar stand Silva in der Startelf des BVB, als er das 2:0 von Karim Adeyemi auflegte.

"Ob ich in der Startelf stehe oder nicht: Wann immer der Trainer mich auf dem Platz haben will, versuche ich, der Mannschaft zu helfen", sagte der im vergangenen Sommer für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers fest verpflichtete Offensivspieler vor wenigen Tagen. Dann schob er einen Satz nach, der für die Bewertung des Spielers Silva essentiell ist: "Ich denke, alle sehen, dass ich mehr als ein Spieler bin, der nur Tore schießt."

Silva steckt in seiner ersten Saison beim BVB damit in einer wahren Zwickmühle. Damit ist nicht die Adduktorenverletzung gemeint, die er nach seinem Wechsel mit zur Borussia schleppte und durch deren OP-Nachwirkungen er mit riesigem Rückstand ankam. Silva ist längst körperlich auf der Höhe, sieben seiner insgesamt nur neun Startelfeinsätze bekam er im Jahr 2026.