Spektakulärer Wechsel und riesige Ablöse: Jose Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid - unter einer Bedingung

Überdies möchte Amtsinhaber Perez den früheren Bundesligaprofi Konate nach Madrid holen. Sofern er gewählt würde, käme der ablösefreie Innenverteidiger nach dem Abschied vom FC Liverpool zum spanischen Rekordmeister.

Sein Herausforderer Riquelme gab sich mit ablösefreien Verpflichtungen nicht zufrieden. Von Manchester City wolle er Stürmerstar Haaland holen, denn dieser habe den Wunsch, zu Real zu kommen, sagte er bei Antena 3. Und Mittelfeldspieler Rodri "hat einen Vertrag bei Manchester City, den wir respektieren müssen. Wir würden aber bereits am Montag Gespräche aufnehmen."

Rodri könne die Lücke im defensiven Mittelfeld stopfen und passe ins Profil. "Wenn ich Präsident werde, wird er für Real Madrid spielen", versprach Riquelme.