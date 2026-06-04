Amtsinhaber Florentino Perez lockt mit Ibrahima Konate und Jose Mourinho, sein Konkurrent Enrique Riquelme verspricht gar die Verpflichtung von Erling Haaland und Rodri. Vor den Präsidentschaftswahlen von Real Madrid überbieten sich die beiden Kandidaten mit "Geschenken" für eine erfolgreiche Zukunft. Am Sonntag soll die Wahl stattfinden.
Spektakulärer Wechsel und riesige Ablöse: Jose Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid - unter einer Bedingung
Perez, der für die außerordentliche Wahl mit einer konfusen Pressekonferenz gesorgt hatte, wird offensichtlich den früheren Real-Coach Mourinho als Nachfolger von Álvaro Arbeloa zurückholen. Ein Video, das den 63-jährigen Mourinho in einem Real-Shirt zeigt, veröffentlichte Perez. Der Portugiese sagt dort schlicht "ja".
Benfica bestätigte am Donnerstag in einer obligatorischen Meldung an die Börse, dass Pérez im Falle eines Wahlsiegs "die feste Absicht habe", Mourinho zu verpflichten, und nannte eine festgeschriebene Ablösesumme von 15 Millionen Euro für den Startrainer. Bislang war von sechs Millionen Euro ausgegangen worden.
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Real Madrid: Enrique Riquelme verspricht Fans Haaland und Rodri
Überdies möchte Amtsinhaber Perez den früheren Bundesligaprofi Konate nach Madrid holen. Sofern er gewählt würde, käme der ablösefreie Innenverteidiger nach dem Abschied vom FC Liverpool zum spanischen Rekordmeister.
Sein Herausforderer Riquelme gab sich mit ablösefreien Verpflichtungen nicht zufrieden. Von Manchester City wolle er Stürmerstar Haaland holen, denn dieser habe den Wunsch, zu Real zu kommen, sagte er bei Antena 3. Und Mittelfeldspieler Rodri "hat einen Vertrag bei Manchester City, den wir respektieren müssen. Wir würden aber bereits am Montag Gespräche aufnehmen."
Rodri könne die Lücke im defensiven Mittelfeld stopfen und passe ins Profil. "Wenn ich Präsident werde, wird er für Real Madrid spielen", versprach Riquelme.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".