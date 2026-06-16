Spektakulärer Transfer-Doppelschlag? Tottenham Hotspur verpflichtet wohl einen WM-Star - auch Sandro Tonali auf dem Zettel

Ein Transfer des Mittelfeldspielers dürfte jedoch alles andere als günstig werden. Tonali ist noch bis 2028 an die Magpies gebunden. Außerdem sollen auch die Manchester-Klubs City und United Interesse zeigen, die im Gegensatz zu Tottenham mit der Champions League werben können. Die Spurs sind nach einer desaströsen Saison (Platz 17) sogar in gar keinem internationalen Wettbewerb vertreten.

Bei van Hecke, den de Zerbi noch aus seiner Zeit bei Brighton kennt, dürfte hingegen nichts mehr anbrennen. Auch die Vertragsmodalitäten sollen bereits geklärt sein. Laut The Athletic soll der bevorstehende Deal außerdem keinen Einfluss auf die Personalie Luka Vuskovic haben.

Der in der abgelaufenen Spielzeit an den HSV und zum Shootingstar aufgestiegene Nationalspieler Kroatiens steht nämlich wiederum bei Brighton hoch im Kurs. Doch auch die nachgebesserte Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro hätten die Spurs demnach abgelehnt. Das erste Angebot soll sich auf 35 Millionen Euro belaufen haben.