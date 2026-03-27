Wie aus einem Bericht der Zeitung Gazzetta dello Sport hervorgeht, soll Italiens Rekordmeister Juventus Turin seine Bemühungen intensivieren, den polnischen Nationalstürmer ab der kommenden Spielzeit unter Vertrag zu nehmen.
Spektakuläre Wende bei Robert Lewandowski und Barca? Ein namhafter Konkurrent hat offenbar etwas dagegen
Demnach hätte am Rande des Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiels zwischen Polen und Albanien (2:1) ein Treffen zwischen Lewandowski und den Verantwortlichen der Alten Dame stattgefunden. Dabei soll die Möglichkeit abgesteckt worden sein, dass der 37-Jährige ab Sommer das Juve-Trikot trage.
Bei seinem Klub, dem FC Barcelona läuft Lewandowskis Vertrag am Saisonende aus. Nachdem es in den vergangenen Wochen und Monaten mehrheitlich Berichte gab, die von einer Trennung sprachen, schrieb ESPN kürzlich, dass man bei den Katalanen den Polen halten und stattdessen Stürmerkollege Ferran Torres zu Geld machen wolle.
Der 37-Jährige hatte sich bezüglich seiner Zukunft stets bedeckt gehalten und lediglich erklärt, dass für ihn sowohl ein Verbleib bei Barca als auch ein Wechsel zu einem anderen Klub möglich sei. "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment", sagte er Anfang März.
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Juventus: Robert Lewandowski statt Dusan Vlahovic?
Lewandowski, der 2022 vom FC Bayern nach Barcelona wechselte, ist im Angriffszentrum der Katalanen seit dieser Saison nicht mehr unangefochten die erste Wahl. Trotzdem bleibt er unter Trainer Hansi Flick ein bedeutender Bestandteil der Mannschaft. In der laufenden Spielzeit 2025/26 kommt er bislang auf 16 Treffer und drei Vorlagen in 37 Einsätzen.
Juventus ist indes auf der Suche nach einem neuen Angreifer, um den abwanderungswilligen Dusan Vlahovic zu ersetzen. Der Vertrag des Serben, der aktuell schon seit Mitte Dezember mit einer Adduktorenverletzung ausfällt, läuft im Sommer in Turin aus, sodass er dann ablösefrei gehen könnte.
Allerdings war auch hier jüngst von einer Kehrtwende berichtet worden. Vlahovic soll zumindest in Gesprächen mit Juve stehen und über die Optionen einer Vertragsverlängerung verhandeln.
Robert Lewandowskis Torbilanz:
Znicz Pruszkow
21
Lech Posen
41
Borussia Dortmund
103
FC Bayern
344
FC Barcelona
117
Polen
89
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.