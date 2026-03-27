Spektakuläre Wende bei Robert Lewandowski und Barca? Ein namhafter Konkurrent hat offenbar etwas dagegen

Demnach hätte am Rande des Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiels zwischen Polen und Albanien (2:1) ein Treffen zwischen Lewandowski und den Verantwortlichen der Alten Dame stattgefunden. Dabei soll die Möglichkeit abgesteckt worden sein, dass der 37-Jährige ab Sommer das Juve-Trikot trage.

Bei seinem Klub, dem FC Barcelona läuft Lewandowskis Vertrag am Saisonende aus. Nachdem es in den vergangenen Wochen und Monaten mehrheitlich Berichte gab, die von einer Trennung sprachen, schrieb ESPN kürzlich, dass man bei den Katalanen den Polen halten und stattdessen Stürmerkollege Ferran Torres zu Geld machen wolle.

Der 37-Jährige hatte sich bezüglich seiner Zukunft stets bedeckt gehalten und lediglich erklärt, dass für ihn sowohl ein Verbleib bei Barca als auch ein Wechsel zu einem anderen Klub möglich sei. "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment", sagte er Anfang März.