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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

Spektakuläre Rückkehr ist perfekt! Jose Mourinho wird erneut Trainer von Real Madrid

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Was sich längst abgezeichnet hatte, ist nun auch offiziell: Jose Mourinho ist ab kommender Saison wieder Trainer von Real Madrid.

Real Madrid hat die Rückkehr von Trainer Jose Mourinho offiziell bestätigt.

  • Jose Mourinho unterschreibt Dreijahresvertrag bei Real Madrid

    Demnach erhält der Portugiese einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2029, seinen Dienst tritt "The Special One" mit Beginn der Saisonvorbereitung am 13. Juli an.

    Die Verpflichtung Mourinhos war ein Wahlversprechen von Florentino Perez, der am Sonntag als Präsident der Königlichen im Amt bestätigt wurde. Bereits am Dienstagabend hatte Mourinho bisheriger Klub Benfica Lissabon den Abgang des 63-Jährigen für 15 Millionen Euro Ablöse nach Madrid verkündet.

    Mourinho hatte den Rekordsieger der Champions League bereits von 2010 bis 2013 trainiert, damals gewann er je einmal die spanische Meisterschaft, den Pokal und den nationalen Supercup.

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  • Jose Mourinho Real Madrid crestGetty/GOAL

    Jose Mourinho zurück bei Real Madrid: Die Stationen seit seiner ersten Amtszeit im Bernabeu


    Zeitraum

    Verein

    2010 bis 2013

    Real Madrid

    2013 bis 2015

    FC Chelsea

    2016 bis 2018

    Manchester United

    2019 bis 2021

    Tottenham Hotspur

    2021 bis 2024

    AS Rom

    2024 bis 2025

    Fenerbahce

    2025 bis 2026

    Benfica