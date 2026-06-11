Real Madrid hat die Rückkehr von Trainer Jose Mourinho offiziell bestätigt.
Spektakuläre Rückkehr ist perfekt! Jose Mourinho wird erneut Trainer von Real Madrid
Jose Mourinho unterschreibt Dreijahresvertrag bei Real Madrid
Demnach erhält der Portugiese einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2029, seinen Dienst tritt "The Special One" mit Beginn der Saisonvorbereitung am 13. Juli an.
Die Verpflichtung Mourinhos war ein Wahlversprechen von Florentino Perez, der am Sonntag als Präsident der Königlichen im Amt bestätigt wurde. Bereits am Dienstagabend hatte Mourinho bisheriger Klub Benfica Lissabon den Abgang des 63-Jährigen für 15 Millionen Euro Ablöse nach Madrid verkündet.
Mourinho hatte den Rekordsieger der Champions League bereits von 2010 bis 2013 trainiert, damals gewann er je einmal die spanische Meisterschaft, den Pokal und den nationalen Supercup.
- Getty/GOAL
Jose Mourinho zurück bei Real Madrid: Die Stationen seit seiner ersten Amtszeit im Bernabeu
Zeitraum
Verein
2010 bis 2013
Real Madrid
2013 bis 2015
FC Chelsea
2016 bis 2018
Manchester United
2019 bis 2021
Tottenham Hotspur
2021 bis 2024
AS Rom
2024 bis 2025
Fenerbahce
2025 bis 2026
Benfica