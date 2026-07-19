Spanien oder Argentinien? Zlatan Ibrahimovic legt sich bei Sieger von WM-Finale fest

"Spanien hat Frankreich sehr gut kontrolliert. Ich glaube, sie können auch Argentinien kontrollieren", sagte Ibrahimovic und schwärmte von der Spielweise der Furia Roja: "Sie werden ihren Ballbesitzfußball spielen. Argentinien ist keine Kontermannschaft. Ich glaube, Spanien wird sein Spiel durchziehen und die Partie dominieren."

Neben der Ballkontrolle spielte vor allem die spanische Defensive im bisherigen Turnierverlauf in einer eigenen Liga, nur ein Gegentor kassierte Torhüter Unai Simon - im Viertelfinale gegen Belgien. Zuvor stellte Spaniens Nummer eins einen neuen WM-Rekord für die meisten Minuten (609) mit weißer Weste auf. Argentiniens Weg ins Finale verlief hingegen mehr als holprig.