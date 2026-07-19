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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images
Tim Ursinus

Spanien oder Argentinien? Zlatan Ibrahimovic legt sich bei Sieger von WM-Finale fest

Weltmeisterschaft
Spanien - Argentinien
Spanien
Argentinien
Z. Ibrahimovic

Der schwedische Superstar hat einen klaren Favoriten im WM-Finale.

Geht es nach Zlatan Ibrahimovic, kann es beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien nur einen Sieger geben. Der Schwede erklärte in seiner Funktion als WM-Experte bei US-Sender FOX, dass er den amtierenden Europameister gegenüber dem Titelverteidiger am Sonntag (21 Uhr MESZ) klar favorisiert sieht.

  • "Spanien wird die Partie dominieren"

    "Spanien hat Frankreich sehr gut kontrolliert. Ich glaube, sie können auch Argentinien kontrollieren", sagte Ibrahimovic und schwärmte von der Spielweise der Furia Roja: "Sie werden ihren Ballbesitzfußball spielen. Argentinien ist keine Kontermannschaft. Ich glaube, Spanien wird sein Spiel durchziehen und die Partie dominieren."

    Neben der Ballkontrolle spielte vor allem die spanische Defensive im bisherigen Turnierverlauf in einer eigenen Liga, nur ein Gegentor kassierte Torhüter Unai Simon - im Viertelfinale gegen Belgien. Zuvor stellte Spaniens Nummer eins einen neuen WM-Rekord für die meisten Minuten (609) mit weißer Weste auf. Argentiniens Weg ins Finale verlief hingegen mehr als holprig.

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  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Blitz und Donner verhindern Spaniens Abschlusstraining

    Auf ein 3:2 nach Verlängerung im Sechzehntelfinale gegen Underdog Kap Verde folgte ein 3:2-Sieg gegen Ägypten nach 0:2-Rückstand. Im Viertelfinale zwang auch die Schweiz den amtierenden Weltmeister in die Verlängerung (3:1), ehe zwei späte Treffer gegen England im Halbfinale den Unterschied machten. Gleichwohl gelten die Argentinier spätestens seit dem Triumph über die Three Lions als absolute Mentalitätsmonster. 

    Spaniens Vorbereitung auf das Endspiel verlief indes alles anderes als gewünscht. Wegen Blitz und Donner entschied Trainer Luis de la Fuente das Abschlusstraining zu canceln. Lionel Messi und Co. warteten dagegen ab und absolvierten die Einheit mit 45 Minuten Verspätung. Für Spanien ist der Ausfall insofern bitter, dass die zuletzt angeschlagenen Stammkräfte Lamine Yamal und Pedro Porro vor dem Finale nicht nochmal unter intensiverer Belastung auf dem Platz standen konnten.

  • Spanien vs. Argentinien: Alle Weltmeister auf einen Blick

    JahrWeltmeister
    2022Argentinien
    2018Frankreich
    2014Deutschland
    2010Spanien
    2006Italien
    2002Brasilien
    1998Frankreich
    1994Brasilien
    1990Deutschland
    1986Argentinien
    1982Italien
    1978Argentinien
    1974Deutschland
    1970Brasilien
    1966England
    1962Brasilien
    1958Brasilien
    1954Deutschland
    1950Uruguay
    1938Italien
    1934Italien
    1930Uruguay

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