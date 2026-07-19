Geht es nach Zlatan Ibrahimovic, kann es beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien nur einen Sieger geben. Der Schwede erklärte in seiner Funktion als WM-Experte bei US-Sender FOX, dass er den amtierenden Europameister gegenüber dem Titelverteidiger am Sonntag (21 Uhr MESZ) klar favorisiert sieht.
Spanien oder Argentinien? Zlatan Ibrahimovic legt sich bei Sieger von WM-Finale fest
"Spanien wird die Partie dominieren"
"Spanien hat Frankreich sehr gut kontrolliert. Ich glaube, sie können auch Argentinien kontrollieren", sagte Ibrahimovic und schwärmte von der Spielweise der Furia Roja: "Sie werden ihren Ballbesitzfußball spielen. Argentinien ist keine Kontermannschaft. Ich glaube, Spanien wird sein Spiel durchziehen und die Partie dominieren."
Neben der Ballkontrolle spielte vor allem die spanische Defensive im bisherigen Turnierverlauf in einer eigenen Liga, nur ein Gegentor kassierte Torhüter Unai Simon - im Viertelfinale gegen Belgien. Zuvor stellte Spaniens Nummer eins einen neuen WM-Rekord für die meisten Minuten (609) mit weißer Weste auf. Argentiniens Weg ins Finale verlief hingegen mehr als holprig.
- AFP
Blitz und Donner verhindern Spaniens Abschlusstraining
Auf ein 3:2 nach Verlängerung im Sechzehntelfinale gegen Underdog Kap Verde folgte ein 3:2-Sieg gegen Ägypten nach 0:2-Rückstand. Im Viertelfinale zwang auch die Schweiz den amtierenden Weltmeister in die Verlängerung (3:1), ehe zwei späte Treffer gegen England im Halbfinale den Unterschied machten. Gleichwohl gelten die Argentinier spätestens seit dem Triumph über die Three Lions als absolute Mentalitätsmonster.
Spaniens Vorbereitung auf das Endspiel verlief indes alles anderes als gewünscht. Wegen Blitz und Donner entschied Trainer Luis de la Fuente das Abschlusstraining zu canceln. Lionel Messi und Co. warteten dagegen ab und absolvierten die Einheit mit 45 Minuten Verspätung. Für Spanien ist der Ausfall insofern bitter, dass die zuletzt angeschlagenen Stammkräfte Lamine Yamal und Pedro Porro vor dem Finale nicht nochmal unter intensiverer Belastung auf dem Platz standen konnten.
Spanien vs. Argentinien: Alle Weltmeister auf einen Blick
Jahr Weltmeister 2022 Argentinien 2018 Frankreich 2014 Deutschland 2010 Spanien 2006 Italien 2002 Brasilien 1998 Frankreich 1994 Brasilien 1990 Deutschland 1986 Argentinien 1982 Italien 1978 Argentinien 1974 Deutschland 1970 Brasilien 1966 England 1962 Brasilien 1958 Brasilien 1954 Deutschland 1950 Uruguay 1938 Italien 1934 Italien 1930 Uruguay
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