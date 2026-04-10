So schlecht wie seit 2009 nicht mehr: Tottenham Hotspur rutscht immer weiter ab

Tottenham hat aus den vergangenen 13 Liga-Partien keine einzige gewonnen. Am Wochenende steht für De Zerbi bei seinem Debüt ein Auswärtsspiel in Sunderland an (So., 15 Uhr).

Während in der Premier League Wolverhampton (17 Punkte) und Burnley (20 Punkte) bereits abgeschlagen sind, muss Tottenham (30 Punkte) noch eines der sich in Reichweite befindenden Teams aus dem Trio West Ham (32), Nottingham (32) und Leeds (33) überholen, um auch im kommenden Jahr in der Premier League spielen zu können.