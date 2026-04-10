Tottenham Hotspur ist in der Premier League am Freitag auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Durch den 4:0-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers kletterte West Ham United an den Spurs vorbei auf den 17. Rang. Es ist das erste Mal seit mehr als 17 Jahren, dass Tottenham in der höchsten englischen Spielklasse unter den Strich geschickt wird.
So schlecht wie seit 2009 nicht mehr: Tottenham Hotspur rutscht immer weiter ab
Zuletzt befanden sich die Spurs in der Saison 2008/09 auf einem Abstiegsrang, als sie durch eine 0:1-Niederlage gegen Wigan auf den 19. Platz abrutschten. Bis zum Saisonende fingen sie sich aber wieder und beendeten die Spielzeit noch auf dem achten Rang. Ein ähnliches Comeback erscheint aktuell unmöglich, da nur noch sieben Partien für die Londoner ausstehen.
Vor wenigen Tagen wechselten die Spurs zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer. Thomas Frank hatte die Spielzeit auf der Tottenham-Bank begonnen, war dann aber aufgrund der schwachen Ergebnisse entlassen worden. Sein Nachfolger Igor Tudor durfte sich nur einen Monat lang probieren, bevor er auch er weggeschickt wurde. Nun soll Roberto De Zerbi den Abstieg in die Championship verhindern.
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Auswärtsspiel in Sunderland steht für Tottenham an
Tottenham hat aus den vergangenen 13 Liga-Partien keine einzige gewonnen. Am Wochenende steht für De Zerbi bei seinem Debüt ein Auswärtsspiel in Sunderland an (So., 15 Uhr).
Während in der Premier League Wolverhampton (17 Punkte) und Burnley (20 Punkte) bereits abgeschlagen sind, muss Tottenham (30 Punkte) noch eines der sich in Reichweite befindenden Teams aus dem Trio West Ham (32), Nottingham (32) und Leeds (33) überholen, um auch im kommenden Jahr in der Premier League spielen zu können.