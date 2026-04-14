Sein Transfer könnte für Diskussionen sorgen! BVB signalisiert einem der größten deutschen Talente wohl Interesse

Denn grundsätzlich traue man auch den hauseigenen Top-Talenten im zentralen Mittelfeld Mussa Kaba (17) und Enzo Duarte (17) langfristig den Durchbruch zu. Allerdings sei man auch davon überzeugt, dass Eichhorn, der im Sommer per Ausstiegsklausel für lediglich zehn bis zwölf Millionen Euro wechseln kann, seinen Wiederverkaufswert um ein Vielfaches steigern wird.

Der erst 16-Jährige schaffte bei den Hertha-Profis in seiner ersten Saison auf Anhieb den Durchbruch unter Trainer Stefan Leitl und avancierte im Saisonverlauf zum unumstößlichen Stammspieler auf der Sechserposition. Anfang Dezember schrieb er als jüngster Torschütze im DFB-Pokal sogar Geschichte.

Zum Jahreswechsel bremste ihn dann eine schwere Sprunggelenksverletzung aus. Eichhorn musste fast drei Monate pausieren und meldete sich erst Anfang April wieder zurück. Die deutsche U17 führt er mittlerweile als Kapitän aufs Feld. Beim BVB könnte er als lauf- und zweikampfstarker Sechser neben Felix Nmecha eine große Kaderbaustelle schließen und eine tragende Rolle spielen, sollte er sich ebenso schnell an ein nochmal höheres Niveau gewöhnen wie bei seinem Sprung von der Jugend in die 2. Liga.