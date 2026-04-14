Der BVB intensiviert offenbar seine Bemühungen, Top-Talent Kennet Eichhorn von Hertha BSC zu verpflichten. Demnach habe der Bundesligist schon beim Spieler vorgefühlt und sein grundsätzliches Interesse an einem Transfer hinterlegt. Das berichtet die Bild. Allerdings birge die Personalie auch internen Diskussionsstoff.
Sein Transfer könnte für Diskussionen sorgen! BVB signalisiert einem der größten deutschen Talente wohl Interesse
BVB: Würde eine Verpflichtung von Kennet Eichhorn für interne Diskussionen sorgen?
Denn grundsätzlich traue man auch den hauseigenen Top-Talenten im zentralen Mittelfeld Mussa Kaba (17) und Enzo Duarte (17) langfristig den Durchbruch zu. Allerdings sei man auch davon überzeugt, dass Eichhorn, der im Sommer per Ausstiegsklausel für lediglich zehn bis zwölf Millionen Euro wechseln kann, seinen Wiederverkaufswert um ein Vielfaches steigern wird.
Der erst 16-Jährige schaffte bei den Hertha-Profis in seiner ersten Saison auf Anhieb den Durchbruch unter Trainer Stefan Leitl und avancierte im Saisonverlauf zum unumstößlichen Stammspieler auf der Sechserposition. Anfang Dezember schrieb er als jüngster Torschütze im DFB-Pokal sogar Geschichte.
Zum Jahreswechsel bremste ihn dann eine schwere Sprunggelenksverletzung aus. Eichhorn musste fast drei Monate pausieren und meldete sich erst Anfang April wieder zurück. Die deutsche U17 führt er mittlerweile als Kapitän aufs Feld. Beim BVB könnte er als lauf- und zweikampfstarker Sechser neben Felix Nmecha eine große Kaderbaustelle schließen und eine tragende Rolle spielen, sollte er sich ebenso schnell an ein nochmal höheres Niveau gewöhnen wie bei seinem Sprung von der Jugend in die 2. Liga.
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Auch der FC Bayern und weitere Topklubs haben Kennet Eichhorn im Auge
Allerdings ist der BVB längst nicht der einzige Klub mit großem Namen, der seine Fühler nach Eichhorn ausgestreckt hat. Seit Monaten wird besonders dem FC Bayern Interesse am Mittelfeldjuwel nachgesagt. Im Dezember des vergangenen Jahres berichtete die Bild etwa, dass Scouts des deutschen Rekordmeisters "zutiefst beeindruckt" von Eichhorns Kombination aus "Dribblings, Übersicht, Coolness, Dynamik und Umschaltmomenten" gepaart mit einer "unglaublichen körperlichen Reife" gewesen seien. Zuletzt hatte Sport1 aber berichtet, dass sich der FCB aus dem Transferpoker um Eichhorns Dienste zurückgezogen hätten.
Umso mehr sollen anderen Klubs um Eichhorn buhlen. Zuletzt berichtete Fabrizio Romano etwa, dass auch Manchester City seinen Hut in den Ring geworfen habe. Aus der Bundesliga sollen Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben-
Eichhorn hatte erst im Juli 2025 einen langfristigen Vertrag bei der Hertha unterschrieben, über die genaue Laufzeit machten die Hauptstädter keine Angaben. Allerdings sollen die Verantwortlichen des Zweitligisten sich intensiv darum bemühen, nochmals zu verlängern, um angesichts des Interesses von zahlreichen Klubs der Ausstiegsklausel habhaft zu werden.
Kennet Eichhorn zum BVB? Seine Leistungsdaten in dieser Saison
Einsätze
16
Tore
1
Assists
0
Gelbe Karten
7
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.