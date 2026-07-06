Saftige Gehaltserhöhung inklusive: Nationalspieler winkt Beförderung beim BVB

Dessen Vertrag war nach dem Ende der zurückliegenden Saison nach sieben Jahren nicht mehr verlängert worden. Dennoch nahm Brandt hinter Kapitän Emre Can und Vize Nico Schlotterbeck eine wichtige Führungsrolle innerhalb der Mannschaft ein.

Diese soll nun Anton übernehmen. Mit der Beförderung einhergehen könnte eine deutliche Gehaltserhöhung für den Innenverteidiger - bisher kassiert er dem Vernehmen nach rund 5,5 Millionen Euro pro Jahr - sowie ein neuer Vertrag, welcher dem "Status als einer der wichtigsten Leistungsträger" gerecht werde, wie es in dem Bericht heißt.

Bisher ist Anton bis zum 30. Juni 2028 an Borussia Dortmund gebunden, ein neues Arbeitspapier könnte dann möglicherweise sogar bis 2030 laufen. Gespräche darüber sollen in den kommenden Wochen stattfinden.