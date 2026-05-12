Revolution nach Eklats? Real Madrid denkt offenbar über Änderung eines jahrelangen Prinzips nach

Valverdes Status scheint nach der heftigen Auseinandersetzung mit Aurelien Tchouameni, von er ein Schädel-Hirn-Trauma davontrug, intern gelitten zu haben. Gerüchten zufolge könnte mindestens einer der beiden Streithähne, die jeweils mit einer satten Geldstrafe bedacht wurden, den Verein im Sommer verlassen.

Doch auch Mbappe erhitzte zuletzt die Gemüter, der auch in seinem zweiten Jahr in Madrid keinen Titel mit Real gewann. Zahlreiche Fans forderten zuletzt dessen Abschied und unterschrieben sogar eine Petition millionenfach. Auch die Presse zeigte sich zuletzt verwundert über Mbappes Aktivitäten abseits des Platzes und spekulierte über einen Wechsel in die Premier League. Die L'Equipe berichtete sogar, dass Mbappe mit seiner Ankunft in der Real-Kabine die "Harmonie gestört" habe. "Seine Haltung, die von vielen seiner Teamkollegen als zu individualistisch empfunden wurde, hat die Kluft innerhalb einer Gruppe, die zu einem Minenfeld geworden ist, nur noch vergrößert", hieß es außerdem.

Die Marca räumte hingegen ein, dass Perez und der Vorstand weiterhin an dem Stürmer festhalten wolle. Schließlich habe man auch jahrelang an dessen Verpflichtung gearbeitet.

Real steht nach zwei titellosen Spielzeiten nach einem Umbruch. Neben den möglichen Trennungen von einigen Führungsspielern steht auch ein erneuter Trainerwechsel bevor. Dem Vernehmen nach ist das Aus von Alvaro Arbeloa, der erst Anfang des Jahres von Xabi Alonso übernommen hatte, bereits besiegelt. Als Top-Kandidat auf die Nachfolge gilt Jose Mourinho, der mit seiner harten Hand allen voran bei Perez ein Stein im Brett haben sollen.