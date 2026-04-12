Toni Kroos hat seinen Ex-Klub Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München trotz der 1:2-Hinspielniederlage noch längst nicht abgeschrieben.
"Real Madrid wird immer gefährlich sein": Toni Kroos wundert sich über den FC Bayern München
Trotz Hinspielniederlage gegen den FC Bayern: Toni Kroos glaubt noch an Real Madrid
"In meinen Augen musst du aus Real-Sicht mit einer Chance auf das Weiterkommen so Richtung 70. Minute ankommen", sagte Kroos im Podcast Einfach mal Luppen, den er mit Bruder Felix betreibt, im Hinblick auf das Rückspiel am Mittwoch. "Wenn du da mit einem 0:0, 1:1 oder einer 1:0-Führung hinkommst, dann bist du wieder im Kopf. Real wird immer gefährlich sein und immer als gefährlich eingeschätzt werden, auch von Bayern zuhause."
Bayern war im Hinspiel am Dienstag kurz vor der Halbzeitpause durch Luis Diaz in Führung gegangen, unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Harry Kane nach. Dass der deutsche Rekordmeister den Sack danach nicht schon vorzeitig zumachte, verwunderte Kroos.
"Mit der 2:0-Führung im Rücken hätte man das Ding mental schon entscheiden und jegliche Zweifel beseitigen können. Es hat mich überrascht, dass Bayern danach begonnen hat, sich etwas zurückzuziehen und mit weniger Intensität zu verteidigen", sagte Kroos, der 2014 aus München nach Madrid gewechselt war und in zehn Jahren bei Real unter anderem fünf Champions-League-Titel mit den Königlichen holte.
- (C)Getty Images
Toni Kroos über den FC Bayern: "Eigentlich erwartet, dass sie weiter dominieren"
Bayern habe mit dem zweiten Treffer "das Spiel komplett unter Kontrolle gehabt", so Kroos weiter. "Ich habe eigentlich erwartet, dass sie weiter dominieren und ihren Vorsprung vielleicht sogar noch ausbauen. Dass sie mit Ballbesitz weiterhin Kontrolle ausüben und möglicherweise ein drittes, viertes oder fünftes Tor nachlegen - aber das Gegenteil ist passiert."
Statt Münchener Dominanz bis zum Schluss wurde Real im Verlauf der zweiten Halbzeit immer gefährlicher. Ein überragender Manuel Neuer im Bayern-Tor vereitelte so manche Großchance, in der 74. Minute war aber auch der 40-jährige Keeper machtlos und Kylian Mbappe traf zum 1:2-Endstand aus spanischer Sicht.
Für das Rückspiel setzt Kroos unter anderem auf die individuelle Klasse von Mbappe oder Vinicius Junior. "Man hat hier gesehen: Bayern verteidigt auch nicht alles weg, da ist auch immer mal ein Fehler drin", betonte der ehemalige deutsche Nationalspieler, der seine Karriere 2024 beendete. "Du hast Vini und Mbappe zum Beispiel mal gegen einen Stanisic (Josip, d. Red.) oder Laimer (Konrad, d. Red.), da ist im Eins-gegen-Eins immer etwas drin, darüber brauchen wir nicht diskutieren."
Real müsse in der Allianz-Arena im Vergleich zum Hinspiel jedoch "die eine oder andere Lösung mehr mit dem Ball haben als nur den Konter", erklärte Kroos. "Du wirst irgendwann ein bisschen öffnen, mitspielen müssen, um selbst auch Lösungen zu finden. Das ist ja oft so ein bisschen das Problem gewesen, dass sie sich da sehr schwer getan haben."
FC Bayern München stellte am Samstag neuen Bundesliga-Torrekord auf
Drei Tage nach der Niederlage gegen Bayern musste Real am Freitag den nächsten Rückschlag wegstecken. In LaLiga kamen die Madrilenen zuhause gegen den FC Girona - erneuter Schiedsrichter-Ärger inklusive - nicht über ein 1:1 hinaus. Da der FC Barcelona um den überragenden Lamine Yamal tags darauf das Stadtderby gegen Espanyol mit 4:1 gewann, beträgt Reals Rückstand auf die Tabellenspitze sieben Spieltage vor Saisonende nun bereits neun Punkte.
Bayerns Generalprobe für das Rückspiel verlief mit dem lockeren 5:0 beim FC St. Pauli am Samstagabend deutlich erfreulicher. Dabei übertraf der FCB seinen eigenen Bundesliga-Torrekord aus der Saison 1971/72 (101 Tore), Leon Goretzka gelang der entscheidende Treffer. Nach 29 Spieltagen stehen die Bayern in der Bundesliga nun schon bei 105 Toren.
- AFP
Das Champions-League-Viertelfinale in der Übersicht
Atletico Madrid vs. FC Barcelona
Hinspiel: 2:0
Rückspiel: Dienstag (14. April), 21 Uhr
FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain
Hinspiel: 0:2
Rückspiel: Dienstag (14. April), 21 Uhr
FC Bayern München vs. Real Madrid
Hinspiel: 2:1
Rückspiel: Mittwoch (15. April), 21 Uhr
FC Arsenal vs. Sporting Lissabon
Hinspiel: 1:0
Rückspiel: Mittwoch (15. April), 21 Uhr
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.