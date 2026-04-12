"Real Madrid wird immer gefährlich sein": Toni Kroos wundert sich über den FC Bayern München

"In meinen Augen musst du aus Real-Sicht mit einer Chance auf das Weiterkommen so Richtung 70. Minute ankommen", sagte Kroos im Podcast Einfach mal Luppen, den er mit Bruder Felix betreibt, im Hinblick auf das Rückspiel am Mittwoch. "Wenn du da mit einem 0:0, 1:1 oder einer 1:0-Führung hinkommst, dann bist du wieder im Kopf. Real wird immer gefährlich sein und immer als gefährlich eingeschätzt werden, auch von Bayern zuhause."

Bayern war im Hinspiel am Dienstag kurz vor der Halbzeitpause durch Luis Diaz in Führung gegangen, unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Harry Kane nach. Dass der deutsche Rekordmeister den Sack danach nicht schon vorzeitig zumachte, verwunderte Kroos.

"Mit der 2:0-Führung im Rücken hätte man das Ding mental schon entscheiden und jegliche Zweifel beseitigen können. Es hat mich überrascht, dass Bayern danach begonnen hat, sich etwas zurückzuziehen und mit weniger Intensität zu verteidigen", sagte Kroos, der 2014 aus München nach Madrid gewechselt war und in zehn Jahren bei Real unter anderem fünf Champions-League-Titel mit den Königlichen holte.