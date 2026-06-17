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Michael Olisegetty
Jonas Rütten

Real Madrid soll angeblich ernst machen: FC Bayern hat wohl besonderen Plan mit Michael Olise nach der WM

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Womöglich auch um sich etwaigen Avancen aus dem Ausland zu erwehren, will der FC Bayern bei Michael Olise nach der WM schnell Nägel mit Köpfen machen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die L'Equipe vermeldet, dass der deutsche Rekordmeister dem französischen Superstar in seinen eigenen Reihen ein neues XXL-Vertragsangebot unterbreiten und spätestens im Herbst Vollzug melden wolle. 

Wie der Transferjournalist Nicolo Schira nun aber berichtet, soll das Prozedere nun noch einmal beschleunigt und unmittelbar nach der WM in Angriff genommen werden. Priorität soll nach Angaben der Bild bislang eigentlich die Verlängerung von Harry Kane gehabt haben (aktuell bis 2027), das hat sich nun aber offenbar geändert. Womöglich auch, um Avancen besonders von Real Madrid zuvor zu kommen. 

  • Real Madrid nimmt angeblich Kontakt zu Olise auf - FC Bayern will ihn zum Topverdiener machen

    Denn trotz aller öffentlicher Bayern-Absagen an einen Olise-Verkauf und Beteuerungen, den Spieler selbst bei einer Fantasiesumme jenseits der 200 Millionen Euro nicht ziehen zu lassen, wollen sich die Königlichen offenbar nicht so einfach abservieren lassen und in den vergangenen Tagen Kontakt zur Olise-Seite aufgenommen haben. Das berichtete zumindest AS-Chefredakteur Jose Felix Diaz.

    Laut L'Equipe soll Olise nach dem WM-Sommer seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2031 verlängern und dann zum Topverdiener des Rekordmeisters neben Kane aufsteigen. 

    Aktuell verdient der 24-Jährige seit seinem 51 Millionen Euro schweren Wechsel von Crystal Palace im Sommer 2024 kolportierte zwölf Millionen Euro pro Jahr. Mit Bonuszahlungen können es sogar bis zu 16 Millionen werden. Durch das neue Arbeitspapier soll sich Olises Gehalt mindestens verdoppeln. Damit würde er in die Riege der Topverdiener Kane und Jamal Musiala aufsteigen (25 Millionen).

    Zuzüglich soll Olise natürlich noch mit einem Unterschriftsbonus entlohnt werden. Dieser - so spekuliert die Bild - müsste wohl im Rahmen der Summe liegen, die einst Alphonso Davies bei seiner Vertragsverlängerung vor über einem Jahr eingestrichen hatte. Das waren 22 Millionen Euro, die sich bis dato alles andere als rentierten.

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  • DIDIER DESCHAMPS MICHAEL OLISE FRANCEGetty Images

    Muss Michael Olise wechseln? Deschamps rät zu Bayern-Verbleib

    Davies, bis dahin absoluter Stammspieler in München, zog sich kurz nach seiner kostspieligen Unterschrift einen Kreuzbandriss zu und schleppte sich anschließend von Muskelverletzung zu Muskelverletzung. Bei seiner Heim-WM verpasste er das Auftaktspiel und ist auch für die beiden weiteren Gruppenspiele fraglich. Der Rekordmeister bemüht sich in Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt mittlerweile intensiv um einen Nachfolger für Davies. Kostenpunkt: Mindestens 60 Millionen Euro.

    Im Gegensatz zu Davies ist Olise aber über jeden Zweifel beim FC Bayern erhaben. Das belegen nicht nur die öffentlich ausgesprochenen Verkaufsverboten von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Seit seiner Ankunft in München verbuchte er in 107 Pflichtspielen 42 Tore und 54 Torvorlagen. Auch in der französischen Nationalmannschaft ist er längst unverzichtbar, was er noch einmal beim WM-Auftakt gegen Senegal mit seinem traumhaften Assis auf Kylian Mbappes 1:0 untermauerte.

    Dass Olise einen Wechsel weg vom FC Bayern benötigt, um weiter auf sich aufmerksam zu machen und sich weiter zu entwickeln, schließt Frankreichs scheidender Nationaltrainer Didier Deschamps aber aus. "Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt", sagte Deschamps der Sport Bild.

     "Trainer Vincent Kompany hat einen sehr großen Anteil daran, dass Michael einen so großen Aufstieg hatte. Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit", meinte der Coach der Equipe Tricolore. "Michael Olise hat eine unglaubliche Entwicklung genommen", fasste er zusammen.