Borussia Dortmunds Mittelfeldjuwel Samuele Inacio weckt offenbar schon bei den ganz großen europäischen Vereinen Interesse.
PSG und der FC Barcelona sollen locken! Der BVB muss sich bei einem Mittelfeldspieler ranhalten
Barca und PSG beobachten wohl BVB-Juwel Samuele Inacio
Einem Bericht der Bild zufolge steht der 18-Jährige unter genauer Beobachtung des FC Barcelona und von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Zu den angeblichen Avancen der beiden Schwergewichte passt, dass man beim BVB derzeit offenbar sehr darum bemüht ist, Inacio frühzeitig langfristig an sich zu binden.
So soll die Verlängerung von Inacios aktuell nur bis 2027 datiertem Vertrag kurz bevorstehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano geht es in den Verhandlungen nur noch darum, ob der italienische Spielmacher bis 2030 oder bis 2031 beim BVB unterschreibt. Für die Unterschrift würde Inacio wohl mit einem satten Gehaltssprung belohnt werden: Der Bild zufolge könnte das Top-Talent künftig statt 150.000 Euro pro Jahr das Fünffache davon verdienen.
- AFP
Samuele Inacio überzeugte beim Startelfdebüt für den BVB
Dortmund hatte Inacio 2024 aus dem Nachwuchs von Atalanta Bergamo verpflichtet.
In den vergangenen Wochen gab Trainer Niko Kovac dem italienischen U19-Nationalspieler seine ersten Bundesliga-Einsätze, beim 4:0 gegen Freiburg am vergangenen Wochenende stand Inacio dann erstmals in der Startelf der ersten Mannschaft des BVB. Dabei konnte der Youngster durchaus überzeugen.
Die nächsten Spiele des BVB
Termin
Spiel
03.05., 17.30 Uhr
Mönchengladbach - BVB
08.05., 20.30 Uhr
BVB - Frankfurt
16.05., 15.30 Uhr
Bremen - BVB
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.