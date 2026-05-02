PSG und der FC Barcelona sollen locken! Der BVB muss sich bei einem Mittelfeldspieler ranhalten

Einem Bericht der Bild zufolge steht der 18-Jährige unter genauer Beobachtung des FC Barcelona und von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Zu den angeblichen Avancen der beiden Schwergewichte passt, dass man beim BVB derzeit offenbar sehr darum bemüht ist, Inacio frühzeitig langfristig an sich zu binden.

So soll die Verlängerung von Inacios aktuell nur bis 2027 datiertem Vertrag kurz bevorstehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano geht es in den Verhandlungen nur noch darum, ob der italienische Spielmacher bis 2030 oder bis 2031 beim BVB unterschreibt. Für die Unterschrift würde Inacio wohl mit einem satten Gehaltssprung belohnt werden: Der Bild zufolge könnte das Top-Talent künftig statt 150.000 Euro pro Jahr das Fünffache davon verdienen.