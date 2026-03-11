Pep Guardiola als Grund: Klubbosse von Real Madrid greifen offenbar bei eigenen Fans durch

Die Real-Anhängerschaft steht derzeit ohnehin besonders im Fokus. Beim Spiel gegen Benfica zeigte ein Fan mehrfach den Hitlergruß und sorgte damit für einen Skandal. Der Mann wurde zwar umgehend aus dem Stadion verbannt und verlor seine Mitgliedskarte. Dennoch belegte die UEFA Real mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro und setzte eine einjährige Bewährungsfrist fest. Bei einem weiteren Vorfall droht ein teilweiser Ausschluss der Fans.

In den vergangenen Jahren kam es in der Champions League immer wieder zum Duell zwischen Manchester City und Real Madrid. In der Saison 2024/25 behielten die Madrilenen in den Playoffs die Oberhand und setzten sich nach Hin- und Rückspiel mit 6:3 durch. Bereits ein Jahr zuvor war City im Viertelfinale an Real gescheitert. In der laufenden Spielzeit konnte Manchester City jedoch zumindest in der Ligaphase zurückschlagen und sich dank der Treffer von Nico O’Reilly und Erling Haaland mit 2:1 durchsetzen.