Ohne eigenes Zutun: Der FC Bayern macht wohl Fortschritte im Poker um Anthony Gordon

"Wir sind uns einig, dass wir einen Offensivspieler machen, wenn er zu finanzieren ist", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Freitag vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart bei einem Event der Bild. "Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen." Ohne explizit den Namen zu nennen, ging es dabei mutmaßlich um Gordon.

Dieser gilt übereinstimmenden Berichten zufolge als absoluter Wunschspieler des FC Bayern. Mit Gordon sollen sich die Münchner sogar schon einig sein. Schwieriger stellen sich die Verhandlungen mit Newcastle dar. Der Premier-League-Klub fordert angeblich rund 86 Millionen Euro Ablöse, deutlich zu viel für die Münchner. Sie sind auf der Suche nach einem hochkarätigen backup für Luis Diaz, der am besten zeitgleich einen Ersatz für Nicolas Jackson (kehrt zu Chelsea zurück) darstellt.

Newcastles Trainer Eddie Howe deutete zuletzt bereits an, dass Gordon wegwill und sagte zu dessen Nichtberücksichtigung im Ligaspiel gegen Abstiegskandidat West Ham United vor gut einer Woche: "Wenn man diese Phase der Saison erreicht hat, richtet sich unser Blick natürlich auch schon teilweise auf das nächste Jahr. Anthony ist gerade erst nach einer Verletzung zurückgekehrt, ich finde, die Mannschaft hat in seiner Abwesenheit gut gespielt."

Eine entsprechende Frage, ob Gordon wegen der bereits laufenden Planungen für die kommende Saison aktuell so wenig zum Einsatz komme, bejahte Howe anschließend: "Ja, der Blick geht auch teilweise schon in die Zukunft."