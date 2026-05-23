Der FC Bayern macht offenbar ohne eigenes Zutun Fortschritte auf dem Weg zur angestrebten Verpflichtung des englischen Nationalspielers Anthony Gordon.
Ohne eigenes Zutun: Der FC Bayern macht wohl Fortschritte im Poker um Anthony Gordon
Laut eines Berichts der Daily Mail hat Gordons aktueller Verein Newcastle United einen Ersatz für den vielseitig einsetzbaren Angreifer gefunden: Matias Fernandez-Pardo vom französischen Erstligisten OSC Lille sei demnach der Wunschkandidat der Magpies.
Der 21-Jährige absolvierte eine starke Saison mit 13 direkten Torbeteiligungen in 29 Ligue-1-Spielen. Fernandez-Pardo steht in Lille zwar noch bis 2029 unter Vertrag. Allerdings sei bei seinem 11,5-Millionen-Transfer von KAA Gent zu den Doggen 2024 vereinbart worden, dass sein aktueller Arbeitgeber ihm keine Steine in den Weg legen werde, sollte ein zufriedenstellendes Angebot aus der Premier League eintrudeln.
Eine solche, passende Offerte könnte nun also aus Newcastle kommen. Denn dort schaut man sich nach einem Gordon-Ersatz um. Der 25-Jährige strebt laut mehrerer Medienberichte einen Wechsel in diesem Sommer an und sein bevorzugtes Ziel soll der FC Bayern sein.
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Anthony Gordon soll mit dem FC Bayern einig sein
"Wir sind uns einig, dass wir einen Offensivspieler machen, wenn er zu finanzieren ist", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Freitag vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart bei einem Event der Bild. "Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen." Ohne explizit den Namen zu nennen, ging es dabei mutmaßlich um Gordon.
Dieser gilt übereinstimmenden Berichten zufolge als absoluter Wunschspieler des FC Bayern. Mit Gordon sollen sich die Münchner sogar schon einig sein. Schwieriger stellen sich die Verhandlungen mit Newcastle dar. Der Premier-League-Klub fordert angeblich rund 86 Millionen Euro Ablöse, deutlich zu viel für die Münchner. Sie sind auf der Suche nach einem hochkarätigen backup für Luis Diaz, der am besten zeitgleich einen Ersatz für Nicolas Jackson (kehrt zu Chelsea zurück) darstellt.
Newcastles Trainer Eddie Howe deutete zuletzt bereits an, dass Gordon wegwill und sagte zu dessen Nichtberücksichtigung im Ligaspiel gegen Abstiegskandidat West Ham United vor gut einer Woche: "Wenn man diese Phase der Saison erreicht hat, richtet sich unser Blick natürlich auch schon teilweise auf das nächste Jahr. Anthony ist gerade erst nach einer Verletzung zurückgekehrt, ich finde, die Mannschaft hat in seiner Abwesenheit gut gespielt."
Eine entsprechende Frage, ob Gordon wegen der bereits laufenden Planungen für die kommende Saison aktuell so wenig zum Einsatz komme, bejahte Howe anschließend: "Ja, der Blick geht auch teilweise schon in die Zukunft."
Die Rekordtransfers des FC Bayern
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace