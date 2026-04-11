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LINUS GÜTHER STEFFEN BAUMGART UNION BERLIN IMAGO / Matthias Koch
SID

Nur Ex-BVB-Talent Youssoufa Moukoko war noch jünger: Linus Güther debütiert für Union Berlin

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FC Heidenheim - Union Berlin
L. Guether

Union Berlins Top-Talent Linus Güther hat sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte der Bundesliga gekürt.

Der Offensivspieler war bei seiner Einwechslung am Samstag 16 Tage und drei Tage alt, nur Youssoufa Moukoko war bei seinem Debüt noch jünger. Der frühere Dortmunder war bei seinem Debüt für den BVB 16 Jahre und einen Tag alt gewesen.

  • Güther, der erst am Mittwoch seinen 16. Geburtstag gefeiert hatte, kam in Heidenheim in der 84. Minute beim Stand von 1:3 für Alex Kral in die Partie. In der vergangenen Länderspielpause hatte er im Team von Trainer Steffen Baumgart erstmals mit den Profis trainiert.

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  • LINUS GÜTHER UNION BERLIN IMAGO / Nordphoto

    "Wir wissen, dass wir ein großes Talent in den eigenen Reihen haben", sagte Baumgart zuletzt: "Es gibt Fußballer, die sind schwer zu verhindern. Wenn er gesund bleibt, klar bleibt und den Fußball so liebt wie bisher, kann er eine große Karriere machen."

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