Wo der 30-Jährige nach seinem Aus bei den Schwarzgelben seine Karriere fortsetzen wird, ist aktuell noch unklar. Angeblich ist nun auch Ajax Amsterdam in den Poker um den Mittelfeldspieler eingestiegen.
Nicht nur Marc-Andre ter Stegen! Ajax Amsterdam will wohl noch einen weiteren langjährigen deutschen Nationalspieler
Der niederländische Rekordmeister hat laut Informationen der WAZ den Kontakt zu Brandt aufgenommen, um abzuklopfen, ob sich Noch-BVB-Star einen Wechsel in die Eredivisie vorstellen kann. Die Anfrage kommt durchaus überraschend, da Ajax das hohe Gehalt von Brandt kaum stemmen kann. Immerhin ist der Offensivspieler aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben.
Brandt wäre in Amsterdam womöglich allerdings nicht der einzige Deutsche, da die Verpflichtung von Marc-Andre ter Stegen "kurz vor dem Abschluss" stehen soll. Der Torhüter soll vom FC Barcelona für ein Jahr ausgeliehen werden.
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Julian Brandt absolvierte mehr als 300 Spiele für den BVB
Brandt steht jedoch nicht nur bei Ajax auf der Liste. Die letzte Spur führte nach England zu Leeds United. Zuvor wurde er unter anderem auch schon bei der AS Roma und Atletico Madrid gehandelt. Auch ein Verbleib in der Bundesliga ist nicht ausgeschlossen, bei Werder Bremen soll es schon im April "Gedankenspiele" gegeben haben.
"Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt bei Sky kurz vor Saisonende: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach."
Für die Dortmunder erzielte der Spielmacher in 307 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 Treffer vor. Am Ende gewann er mit dem Pokalsieg 2021 allerdings "nur" einen großen Titel mit dem BVB. Im Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid und am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 blieb ihm die ultimative Titel-Krönung mit der Borussia jeweils verwehrt.
Diese Verträge laufen beim BVB 2027 aus
Spieler Position Alter Alexander Meyer Tor 35 Jahre Patrick Drewes Tor 33 Jahre Silas Ostrzinski Tor 22 Jahre Ramy Bensebaini Abwehr 31 Jahre Emre Can Abwehr 32 Jahre Marcel Sabitzer Mittelfeld 32 Jahre Karim Adeyemi Angriff 24 Jahre