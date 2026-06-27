Nicht nur Marc-Andre ter Stegen! Ajax Amsterdam will wohl noch einen weiteren langjährigen deutschen Nationalspieler

Brandt steht jedoch nicht nur bei Ajax auf der Liste. Die letzte Spur führte nach England zu Leeds United. Zuvor wurde er unter anderem auch schon bei der AS Roma und Atletico Madrid gehandelt. Auch ein Verbleib in der Bundesliga ist nicht ausgeschlossen, bei Werder Bremen soll es schon im April "Gedankenspiele" gegeben haben.

"Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt bei Sky kurz vor Saisonende: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach."

Für die Dortmunder erzielte der Spielmacher in 307 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 Treffer vor. Am Ende gewann er mit dem Pokalsieg 2021 allerdings "nur" einen großen Titel mit dem BVB. Im Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid und am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 blieb ihm die ultimative Titel-Krönung mit der Borussia jeweils verwehrt.