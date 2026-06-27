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Finn Fichtner

Nicht nur Marc-Andre ter Stegen! Ajax Amsterdam will wohl noch einen weiteren langjährigen deutschen Nationalspieler

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J. Brandt

Ab dem 30. Juni ist Julian Brandt auch offiziell nicht mehr Spieler von Borussia Dortmund.

Wo der 30-Jährige nach seinem Aus bei den Schwarzgelben seine Karriere fortsetzen wird, ist aktuell noch unklar. Angeblich ist nun auch Ajax Amsterdam in den Poker um den Mittelfeldspieler eingestiegen.

  • Der niederländische Rekordmeister hat laut Informationen der WAZ den Kontakt zu Brandt aufgenommen, um abzuklopfen, ob sich Noch-BVB-Star einen Wechsel in die Eredivisie vorstellen kann. Die Anfrage kommt durchaus überraschend, da Ajax das hohe Gehalt von Brandt kaum stemmen kann. Immerhin ist der Offensivspieler aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben.

    Brandt wäre in Amsterdam womöglich allerdings nicht der einzige Deutsche, da die Verpflichtung von Marc-Andre ter Stegen "kurz vor dem Abschluss" stehen soll. Der Torhüter soll vom FC Barcelona für ein Jahr ausgeliehen werden.

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  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Julian Brandt absolvierte mehr als 300 Spiele für den BVB

    Brandt steht jedoch nicht nur bei Ajax auf der Liste. Die letzte Spur führte nach England zu Leeds United. Zuvor wurde er unter anderem auch schon bei der AS Roma und Atletico Madrid gehandelt. Auch ein Verbleib in der Bundesliga ist nicht ausgeschlossen, bei Werder Bremen soll es schon im April "Gedankenspiele" gegeben haben.

    "Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt bei Sky kurz vor Saisonende: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach."

    Für die Dortmunder erzielte der Spielmacher in 307 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 Treffer vor. Am Ende gewann er mit dem Pokalsieg 2021 allerdings "nur" einen großen Titel mit dem BVB. Im Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid und am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 blieb ihm die ultimative Titel-Krönung mit der Borussia jeweils verwehrt.

  • Diese Verträge laufen beim BVB 2027 aus

    SpielerPositionAlter
    Alexander MeyerTor35 Jahre
    Patrick DrewesTor33 Jahre
    Silas OstrzinskiTor22 Jahre
    Ramy BensebainiAbwehr31 Jahre
    Emre CanAbwehr32 Jahre
    Marcel SabitzerMittelfeld32 Jahre
    Karim AdeyemiAngriff24 Jahre